«كاربول كاريوكي 6» يجمع نجوم الفن العربي في دبي

أعلنت ((دبي للإعلام)) عن انتهاء التحضيرات لإطلاق الموسم السادس من برنامج ((كاربول كاريوكي)) بنسخته العربية، وذلك بعد النجاح الجماهيري الذي حققه البرنامج خلال مواسمه السابقة التي عرضت على شاشة تلفزيون دبي، ما يعكس الحضور الذي تتمتع به القناة في الإمارات والمنطقة، ومساهماتها في تحقيق استراتيجية ((دبي للإعلام)) الهادفة إلى تطوير المحتوى الإعلامي، ونقله نحو مستويات أعلى.

حلقة استثنائية

وسيفتتح الموسم الجديد من البرنامج الذي يعرض مساء كل خميس، بحلقة استثنائية ستبث أول أيام عيد الفطر في تمام الساعة 10:30 ليلاً بتوقيت الإمارات، يستضيف فيها وسام بريدي الفنان المصري أحمد حلمي في أجواء عفوية لا تخلو من روح الفكاهة، ليكشف خلال جولته في أرجاء دبي عن أنشطته وآخر أعماله الفنية، وبعض المواقف التي مر بها خلال مسيرته الفنية، في حين ستشهد حلقات البرنامج نخبة من النجوم العرب، ومن بينهم الفنانة السورية ديمة قندلفت والفنان الإماراتي فايز السعيد، ونخبة من نجوم الفن العربي.

وتنطلق حلقات البرنامج من اللحظة التي يستقبل فيها وسام بريدي ضيوف البرنامج، في مكان محدد أو في شارع معين، لينضم إلى السيارة التي يتم بداخلها تصوير الحلقة، حيث تبدأ الرحلة من أحد شوارع أو معالم دبي المعروفة، ويتم اختيار ذلك بناءً على الحوار بين المقدم والنجم، ويرافق ذلك استحضار لمجموعة من اللحظات أو الأغنيات الخاصة بالضيف، ويتخلل بعض الحلقات انضمام ضيف ثانوي إلى الرحلة، كما تتضمن أيضاً اتصالات من داخل السيارة مع بعض أصدقاء الضيف النجم. وفي فقرة لا تخلو من الإثارة، تتم دعوة الضيف إلى القيام بمغامرة مميزة في أحد مراكز التسوق أو معالم دبي، وتتنوع بين مشاهدة عروض أو استكشاف معالم معينة، أو القيام برياضات وتجارب حماسية.

يذكر أن ((كاربول كاريوكي)) هو النسخة العربية من برنامج عالمي فني ترفيهي يستضيف أشهر نجوم العالم العربي لمدة ساعة تلفزيونية يتشاركون أخبارهم وأسرارهم مع مقدم البرنامج، ويغنون أغنياتهم المفضلة وهم يجولون شوارع دبي.