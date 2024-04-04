4 مباريات في انطلاقة الجولة 21 لدوري «الهواة» اليوم

تقام في العاشرة مساء اليوم 4 مباريات في انطلاقة مواجهات الجولة 21 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم ((الهواة))، وهي اللقاءات المؤجلة من فبراير الماضي بسبب مشاركة أندية دوري الدرجة الأولى في ثمن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

ويحل العروبة متصدر ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة ضيفاً على جاره الفجيرة صاحب المركز الخامس برصيد 39 نقطة في ديربي مثير.

ويسعى العروبة لمواصلة نتائجه الجيدة وتحقيق الفوز رقم 20 في المسابقة للاقتراب أكثر من حسم البطاقة الأولى لكن المهمة لن تكون سهلة أمام الفجيرة، والذي عاد بفوز مهم قبل أسبوع من ملعب الحمرية بنتيجة 3 - 1 في وقت حقق فيه العروبة الانتصار خارج الديار على يونايتد بنتيجة 3 - 2، وكان لقاء الذهاب انتهى بفوز العروبة على الفجيرة بهدفين مقابل هدف.

هروب وقاع

في المباراة الثانية يسعى الرمس الأخير في سلم الترتيب برصيد 10 نقاط للتمسك بأمل البقاء عندما يستقبل جاره التعاون التاسع بـ33 نقطة في ديربي رأس الخيمة.

وضمن التعاون بقاءه موسماً آخر في دوري الأولى عكس جاره الرمس، الذي يبحث عن النقاط الثلاث بشتى الطرق.

ويستقبل الذيد صاحب المركز الحادي عشر 27 نقطة، ضيفه سيتي القابع في المركز السادس عشر قبل الأخير بـ11 نقطة، ويستضيف مصفوت برصيد 24 نقطة فريق غلف يونايتد الخامس عشر بـ22 نقطة.

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