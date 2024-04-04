فتح باب التسجيل في مونديال الجودو «أبوظبي 2024»

اعتمدت اللجنة المنظمة العليا لبطولة العالم للجودو ((أبوظبي 2024))، تطبيق أعلى المعايير لضمان تنظيم النسخة الأفضل على الإطلاق في تاريخ ((مونديال الجودو))، إحدى أعرق البطولات الرياضية الأولمبية على الصعيد الدولي، والتي ستقام لأول مرة في الإمارات، خلال الفترة من 19 إلى 25 مايو المقبل، في ((مبادلة أرينا)) أبوظبي، وأعلنت اللجنة فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الـ37 لبطولة العالم للجودو، بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للجودو، ومخاطبة الاتحادات المحلية حول العالم، التي أكد أكثر من 100 منها بشكل مبدئي المشاركة في البطولة المقبلة، مع توقعات بزيادة العدد حتى الموعد النهائي لانطلاق المنافسات، كونها تأتي خلال فترة العد التنازلي من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية المقبلة ((باريس 2024))، مما يعني مشاركة نخبة من أفضل الرياضيين في العالم وهم في قمة جاهزيتهم وتحفزهم لحصد الألقاب.

واعتمدت اللجنة المنظمة الخطة الترويجية والإعلانية للبطولة، والتي تسعى من خلالها لإبراز إقامة بطولة العالم للجودو، والترويج لأبوظبي كوجهة بارزة للسياحة الرياضية مع توافد الجماهير من خارج الدولة لمتابعة هذا الحدث خصيصاً، حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة طلال الهاشمي، شمسه الهنائي، ناصر الزعابي، سلطان الكتبي، وناصر التميمي مدير البطولة.

مسؤولية مضاعفة

وأكد عارف حمد العواني، نائب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للجودو، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة، أن ارتباط اسم الإمارات بهذا الحدث، يجعل المسؤولية مضاعفة لمواصلة تقديم كل ما يلزم لتحقيق النجاح والتفوق الذي بات سمة جميع البطولات الرياضية الكبرى التي تقام على أرض الدولة عموماً، وفي أبوظبي على وجه الخصوص، وهو ما تحقق بفضل الدعم السخي واللامحدود الذي نحظى به من القيادة الرشيدة، ورؤيتها الحكيمة التي تبوأت بفضلها دولتنا الريادة على كافة الأصعدة، وأصبحت مقصداً للاتحادات الرياضية الدولية التي تبحث عن الإبهار والابتكار في إقامة أحداثها الرئيسية.

واعتبر العواني، أن اللجنة المنظمة العليا لبطولة العالم للجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، لديها الثقة الكاملة في تقديم نسخة ستكون الأفضل في تاريخ هذه البطولة الكبرى، بفضل الخبرات المكتسبة من تنظيم العديد من البطولات الرياضية، وتحديداً الجودو إذ تحتضن أبوظبي سنوياً منافسات الجائزة الكبرى بمشاركة كبيرة ونجاحات تنظيمية مشهود لها من قبل الاتحاد الدولي للجودو.

ولن تكون البطولة مجرد منافسات رياضية، ولكنها حدث مجتمعي متكامل مع تأكيد اللجنة المنظمة على إقامة فعاليات متنوعة مرافقة في ((مبادلة أرينا))، تناسب كافة الفئات العمرية.

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