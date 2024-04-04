اليماحي: «النمور» سيقاتل للفوز بلقب أغلى البطولات

نجح اتحاد كلباء في الوصول إلى نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه وبعد غياب 36 عاماً، بالفوز على العين في ربع النهائي بنتيجة 2 - 1، ليعوض خروجه على يد ((الزعيم)) من نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بالخسارة 0 - 2 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد نهاية مباراتي الذهاب والعودة بالتعادل 2-2، وأسعد ((النمور)) جماهيره بانتصار مهم بعد الخسارة أمام ضيفه عجمان 2 - 4، في الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين.

وأعرب محمد اليماحي، رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد كلباء لكرة القدم، عن سعادته بالوصول إلى قبل نهائي الكأس الغالية، وقال: الفضل لله بوصولنا لنصف نهائي الكأس الغالية، وفرحتنا فرحتان، لأننا وصلنا إلى المربع الذهبي على حساب ((الزعيم))، وعوضنا خروجنا من كأس المحترفين على يد العين، سنقاتل للفوز بلقبنا الأول في الكأس الغالية.

وأضاف: قبل لقاء العين في ربع نهائي الكأس الغالية بأيام، كانت هناك جلسة مصارحة مع لاعبي اتحاد كلباء، لإزالة الضغوط بعد الخسارة الأخيرة أمام عجمان، وتحدثنا عن ضرورة تقبل الخسارة كما نسعد بالفوز، ونتمنى تحسين ترتيبنا في الدوري، وإنهاء مشاركتنا في المسابقة بشكل جيد، بعد الوصول إلى الجولات الأخيرة.

أشاد العراقي غازي الشمري، مدرب اتحاد كلباء، بفريقه، وقال: قدمنا مباراة كبيرة على المستوى التكتيكي وخرجنا بفوز مهم، ولا يسعني سوى شكر اللاعبين على المستوى الذي قدموه، والأهم لنا هو تجاوزنا للهزيمة من عجمان، كما أن الخسارة لا تقلل من قيمة العين.

وأضاف: لدي عتب على روزنامة الدوري، لأنه من الصعب في ظل هذا المستوى والأداء الذي قدمناه أمام العين أول من أمس، أن يمر يومان فقط، ثم نلعب مباراة في اليوم الثالث أمام مستضيفنا حتا غداً، ضمن الجولة 18 للبطولة، فهو أمر صعب على اللاعبين من حيث اللياقة البدنية.

وفي المقابل، أعرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، مدرب العين، عن شكره وتقديره للجماهير العيناوية، موجهاً لهم كلمات الاعتذار عن الخروج من سباق المنافسة على أغلى البطولات، وقال: ارتكبنا بعض الأخطاء في مواجهة اتحاد كلباء، وسعينا إلى تعديل أوضاعنا خلال مجريات اللعب وتحسين أدائنا، لكننا لم نوفق في إدراك التعادل، ونهنئ المنافس على التأهل إلى نصف النهائي، وعلينا التعلم من أخطائنا، والمنافس استفاد من الأخطاء الفردية خلال الشوط الأول، ونشعر بالإحباط لأننا لم نوفق في إسعاد جماهير العين في الكأس الغالية.

فرحة

وأعرب لاعبو اتحاد كلباء عن سعادتهم بالوصول إلى المربع الذهبي للكأس الغالية، وقال حبيب الفردان: مباراتنا أمام العين في الكأس كانت صعبة، خاصة أننا كنا نمر بضغوط كبيرة قبلها، بعد الخسارة الأخيرة في الدوري، ونحن سعداء بإنجاز الوصول إلى الدور قبل النهائي، وأتمنى الاستمرار على الأداء نفسه في المباريات المقبلة، وتحسين ترتيب الفريق في الدوري.

وقال عبدالسلام محمد، لاعب اتحاد كلباء: تأهلنا إلى نصف نهائي الكأس إنجاز سنبني عليه في مستقبل اللقاءات، وسنحاول الوصول إلى أقصى جاهزية قبل لقاء الوصل في الدور قبل النهائي. وقال حمد المنصوري، حارس ((النمور)): أنا سعيد بأنني ربحت التحدي الخاص بيني وبين خالد عيسى حارس العين.

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