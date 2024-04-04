نيكوليتش: شباب الأهلي لم يخسر أي مباراة في 2024

لم يخفِ ماركو نيكوليتش، المدير الفني لشباب الأهلي، عدم رضاه عن بعض جوانب الأداء في المباراة التي جمعت فريقه بالشارقة وفاز فيها شباب الأهلي 4 - 3 وتأهل للدور نصف النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقال: لست سعيداً بالتفاصيل فيما يتعلق بالكرات الطويلة، والكرات المسترجعة، وكيف احتُسبت ضدنا الكرات الثابتة، وكيف استقبلنا الأهداف منها.

واستدرك قائلاً: أنا سعيد بالمباراة لأننا تحكمنا بـ95 %، إن لم تكن 100 % من مجرياتها بوجود الكرة ومن دونها، وأود تهنئة لاعبي ((فرسان دبي)) على تقديم مباراة جيدة للغاية والفوز.

وأشار نيكوليتش إلى أن شباب الأهلي هو الفريق الوحيد في الإمارات الذي لم يتجرع الخسارة منذ بداية عام 2024 الجاري.

وعن سبب عدم استقراره على تشكيلة معينة قال: الأمور تتغير في كرة القدم، وزادت الجودة كثيراً في فريقي، وفي كل الفرق، وهذا يدل على التطور والجميع يجب أن يكون واعياً بأن ذلك يتطلب مداورة للاعبين، هذه المرة الأولى في موسم 2023 - 2024 الجاري الذي يتوفر لي فيه جميع اللاعبين من دون إيقافات أو إصابات، والآن بت أستطيع الاختيار حسب احتياجاتي، ومن الطبيعي أن أقوم بمداورة العناصر.

أخطاء

وأعفى كاتالين نيكولا، مساعد المدرب في الشارقة، الذي أشرف على إدارة المباراة بدلاً عن كوزمين، الذي جلس في المدرجات، المنظومة الدفاعية من تحمل مسؤولية الأخطاء التي كلّفت فريقه الخسارة أمام شباب الأهلي بمفردها، وشدد على أن الأخطاء لا يتحملها الدفاع وحده، بل الفريق كله.

وقال نيكولا: مواجهات الكؤوس تُحسم بالتفاصيل الصغيرة، ونحن استقبلنا أهدافاً سهلة.

وعن مجريات المباراة، كشف نيكولا عن عتاب نوعاً ما على أداء اللاعبين خلال الشوط الأول، وقال: الشوط الثاني كان أفضل.

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