4 مباريات في الجولة 12 لدوري اليد اليوم

تقام اليوم 4 مباريات في الجولة 12 بالدور التمهيدي بدوري رجال اليد، ويلتقي مليحة الثالث برصيد 23 نقطة مع شباب الأهلي الثاني برصيد 27 نقطة، ويلعب الجزيرة الرابع ((23 نقطة))، مع العين الخامس ((22 نقطة)). وينشد الشارقة المتصدر برصيد 31 نقطة الفوزعلى النصر الثامن ((15 نقطة)) للمحافظة على انفراده بالقمة، فيما يلعب الوصل ((20 نقطة)) مع دبا الحصن ((15 نقطة)).

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