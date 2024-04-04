منتخب «التقاط الأوتاد» يشارك في «دولية القاهرة» 25 أبريل

(MENAFN
- Al-Bayan)
يشارك منتخب الإمارات لالتقاط الأوتاد، في البطولة الدولية العسكرية لالتقاط الأوتاد التي تقام في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 25 إلى 27 أبريل الجاري في المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويستضيفها الاتحاد المصري للفروسية بإشراف الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد.
وأعلن الاتحاد المصري للفروسية، إجراء القرعة وتجربة الخيول المشاركة 24 أبريل الجاري، تمهيداً لانطلاق المنافسات رسمياً في اليوم التالي، وتحديد 5 مشاركين من كل منتخب.
وأكد راشد المزروعي، رئيس قسم التقاط الأوتاد في اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، متابعة الإعداد خلال الفترة المقبلة قبل التوجه إلى القاهرة 23 أبريل، بطموحات كبيرة في المنافسة على النتائج الإيجابية، إثر التطور الكبير الذي تشهده اللعبة، بدعم اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس الاتحاد، ومتابعة الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام للاتحاد.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN04042024000110011019ID1108061465
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.