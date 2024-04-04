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منتخب «التقاط الأوتاد» يشارك في «دولية القاهرة» 25 أبريل

4/4/2024 7:18:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يشارك منتخب الإمارات لالتقاط الأوتاد، في البطولة الدولية العسكرية لالتقاط الأوتاد التي تقام في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 25 إلى 27 أبريل الجاري في المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويستضيفها الاتحاد المصري للفروسية بإشراف الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد.

وأعلن الاتحاد المصري للفروسية، إجراء القرعة وتجربة الخيول المشاركة 24 أبريل الجاري، تمهيداً لانطلاق المنافسات رسمياً في اليوم التالي، وتحديد 5 مشاركين من كل منتخب.

وأكد راشد المزروعي، رئيس قسم التقاط الأوتاد في اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، متابعة الإعداد خلال الفترة المقبلة قبل التوجه إلى القاهرة 23 أبريل، بطموحات كبيرة في المنافسة على النتائج الإيجابية، إثر التطور الكبير الذي تشهده اللعبة، بدعم اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس الاتحاد، ومتابعة الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام للاتحاد.

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