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جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي تعلن تشكيل لجان الدورة الـ«13»

4/4/2024 7:18:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدر معالي مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس مجلس أمناء ((جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي))، إحدى ((مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية))، 3 قرارات بتشكيل لجان الدورة الثالثة عشرة للجائزة الأكبر من حيث قيمتها وتعدد فئاتها، وهي: اللجنة الفنية ولجنة التحكيم ولجنة الاتصال والتسويق، التي يمتد عملها من 2024 إلى 2025.

ويترأس اللجنة الفنية د.خليفة الشعالي، عضو مجلس أمناء الجائزة ((الإمارات))، وتضم عبدالصمد حسين سليمان ((الإمارات)) نائباً للرئيس، وعضوية: د.محمد عبدالوهاب الأنصاري، ومنصور الصباحي ((الإمارات))، ود.سعد أحمد شلبي ((مصر))، ود.ناجي إسماعيل حامد، مدير القسم الفني في الجائزة منسقاً.

بينما يترأس لجنة التحكيم مصطفى براف، عضو مجلس الأمناء ((الجزائر))، وتضم أحمد مساعد العصيمي، عضو مجلس الأمناء ((السعودية)) نائباً للرئيس، وعضوية: طارق يوسف الجناحي، ومريم عبدالله مطر بن لاحج، وعذاري مؤيد محمد زهر الدين ((الإمارات))، ود.ناجي إسماعيل حامد، مدير القسم الفني في الجائزة منسقاً.

وتترأس لجنة الاتصال والتسويق موزة سعيد المري، الأمين العام للجائزة ((الإمارات))، وتضم سارة محمد المضرب ((الإمارات)) نائباً للرئيس، وعضوية: وليد الأميري، وعادل فاروق العوضي ((الإمارات))، وسامي عبدالإمام ((العراق))، وحسام السيد أبو الفتوح، أخصائي رئيسي في الجائزة منسقاً.

وهنأ معالي مطر الطاير رؤساء وأعضاء اللجان على اختيارهم للعمل خلال الدورة الثالثة عشرة للجائزة وتحقيق أهدافها الكبيرة التي حددها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، راعي الجائزة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة، في تطوير القطاع الرياضي في دولة الإمارات والوطن العربي والعالم والارتقاء بالعمل من مستوى الإنجازات إلى مستوى الإبداع في الإنجازات، وكذلك تكريم المبدعين بما يليق بإنجازاتهم، كما عبّر معاليه عن ثقته بأن الدورة الثالثة عشرة ستشهد ارتفاعاً في وتيرة العمل وتميزاً أكبر في وضع خطط العمل وتنفيذها بأعلى مستويات الجودة التي تتناسب مع اسم ومكانة الجائزة، والتوجيهات السديدة لسمو راعي الجائزة، وسمو رئيس الجائزة، التي يعمل مجلس الأمناء ولجان الجائزة على تحقيقها لتطوير العمل الرياضي والارتقاء بالإنجازات وتمكين المجتمعات من خلال الرياضة.

وأكد الطاير أن الدورة الثالثة عشرة ستضم إنجازات الرياضيين العرب الأفراد والفرق والمؤسسات في العديد من البطولات والأحداث الرياضية التي سيتم تنظيمها خلال فترة عمل الجائزة، وفي مقدمتها دورتا الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس صيف العام الجاري، مشيراً إلى أن الجائزة تعمل دائماً على رصد وتقييم أصحاب الإنجازات ضمن جميع الفئات التنافسية والتقديرية وتكريمهم وتحفيز القطاع الرياضي على تبني أفضل الممارسات والبحث المستمر عن المواهب ورعايتهم وتأهليهم ليكونوا خير سفراء لأوطانهم وللشباب العربي عموماً.

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