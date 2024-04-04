7 لاعبين ولاعبات يمثلون الإمارات في «مونديال المبارزة»

يشارك منتخب الإمارات بـ7 لاعبين ولاعبات في بطولة العالم للمبارزة للناشئين والشباب تحت 17 و20 عاماً، المقرر إقامتها بالعاصمة السعودية الرياض من 12 إلى 20 أبريل الجاري.

وتضم قائمة المنتخب فارس البلوشي، ومحمد المهيري، وعيسي الزرعوني، وحمدة التميمي، والهيام البلوشي، في سلاح ((الفلوريه))، وسلطان العبري وهزاع العبري في سلاح ((السابر)).

وأوضح علي المرزوقي، المدير التنفيذي لاتحاد المبارزة، أن المنتخب بدأ إعداده لخوض منافسات بطولة العالم عبر خوض معسكر إعداد خارجي بإيطاليا انطلق الثلاثاء الماضي ويستمر حتى الاثنين المقبل.

وقال: ((نسعى لتحقيق أقصى استفادة من هذا المعسكر، خصوصاً أن المدرسة الإيطالية في المبارزة تقارب الاستراتيجية التدريبية التي ينتهجها اتحاد المبارزة)).

وأكد أن طموح منتخب الإمارات الوصول إلى أعلى المستويات في بطولة العالم، خصوصاً أن الفريق يضم بين صفوفه مجموعة من اللاعبين المتميزين الواعدين الذين ينتظرهم مستقبل طيب، بما فيهم الحائز على ذهبية آسيا تحت 17 عاماً اللاعب فارس البلوشي.

وألمح المرزوقي، إلى أن المنتخب وعقب عودته من بطولة العالم في السعودية، سيخوض منافسات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، في الإمارات من 16 أبريل الجاري إلى 2 مايو المقبل، بـ24 لاعباً ولاعبة، للفئة السنية نفسها.

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