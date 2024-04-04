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غوارديولا: ننافس على اللقب حتى اليوم الأخير

4/4/2024 7:18:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، للاعبيه أن منافسة الفريق على لقب ((البريميرليغ))، مستمرة حتى اليوم الأخير من الموسم، وأن فرصه للتتويج ستظل متاحة. وقال: ((إذا فزنا في جميع مبارياتنا، سيذهب حسم اللقب إلى اليوم الأخير، وعلينا أن نقوم بواجبنا فنحن لا نتحكّم بما يفعله ليفربول وأرسنال، كل ما يُمكننا فعله هو الفوز بمبارياتنا)).

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