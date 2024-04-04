غوارديولا: ننافس على اللقب حتى اليوم الأخير

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، للاعبيه أن منافسة الفريق على لقب ((البريميرليغ))، مستمرة حتى اليوم الأخير من الموسم، وأن فرصه للتتويج ستظل متاحة. وقال: ((إذا فزنا في جميع مبارياتنا، سيذهب حسم اللقب إلى اليوم الأخير، وعلينا أن نقوم بواجبنا فنحن لا نتحكّم بما يفعله ليفربول وأرسنال، كل ما يُمكننا فعله هو الفوز بمبارياتنا)).
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