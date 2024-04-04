غوارديولا: ننافس على اللقب حتى اليوم الأخير

أكد الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، للاعبيه أن منافسة الفريق على لقب ((البريميرليغ))، مستمرة حتى اليوم الأخير من الموسم، وأن فرصه للتتويج ستظل متاحة. وقال: ((إذا فزنا في جميع مبارياتنا، سيذهب حسم اللقب إلى اليوم الأخير، وعلينا أن نقوم بواجبنا فنحن لا نتحكّم بما يفعله ليفربول وأرسنال، كل ما يُمكننا فعله هو الفوز بمبارياتنا)).

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