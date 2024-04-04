الأبيض يرتقي مركزين في تصنيف «فيفا»

صعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مركزين في التصنيف الصادر، أمس، من الاتحاد الدولي للكرة ((فيفا))، ليتقدم من المركز 69 إلى المركز 67 على مستوى العالم.

واحتل ((الأبيض)) المركز التاسع على مستوى قارة آسيا، والثامن على مستوى التصنيف العربي، والذي تتصدره المغرب بتواجدها في المركز 13 على العالم، ويليها قطر ومصر وتونس والجزائر والسعودية والعراق في المراكز 34 و37 و41 و43 و53 و58 على العالم.

وأشار الاتحاد الدولي للكرة، إلى أن المنتخبات لعبت 174 مباراة دولية منذ فبراير الماضي، وأن هناك تغييرات عديدة حدثت على التصنيف، مع خوض منطقتي آسيا جولتين من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2026، ووصول منطقة الكونكاكاف إلى المرحلة النهائية من دوري الأمم، إلى جانب العديد من المباريات الودية في كل من الاتحادات القارية الستة كجزء من سلسلة أيام الفيفا للعام الجاري.

ونوه ((فيفا))، إلى استمرار منتخب الأرجنتين متصدراً التصنيف، ولم تنضم أو تهبط أي دولة من قائمة العشرة الأوائل، وحققت إندونيسيا أكبر تحركاً بالنقاط بالحصول على 30.04 نقطة، بالصعود أعلى 8 مراكز، فيما كانت فيتنام الأكبر خسارة للنقاط بضياع 30.04 نقطة، والأكبر تراجعاً بـ10 مراتب.

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