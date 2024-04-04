انطلاق كأس أم الإمارات للجوجيتسو في أبوظبي اليوم

تنطلق اليوم، منافسات كأس أم الإمارات للجوجيتسو في أبوظبي، بمشاركة نخبة اللاعبات من مختلف أندية وأكاديميات الدولة، وتقام المنافسات في مدرسة مبارك بن محمد.

ومن المتوقع أن تشهد البطولة نزالات قوية بين اللاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات لحسم اللقب الغالي واعتلاء منصة التتويج، والفوز بجوائز البطولة التي يتجاوز مجموعها 400 ألف درهم.

وتسعى أندية بني ياس، والوحدة، والعين، والجزيرة، إلى تأكيد تفوقها في هذه النسخة من البطولة، حيث نجح نادي بني ياس في نسخة العام الماضي بحصد لقب فئتي فوق 18 عاماً وتحت 16 عاماً، بينما حققت أكاديمية نادي الوحدة اللقب على مستوى فئة تحت 18 عاماً، وتمكن نادي الجزيرة من الفوز باللقب في فئة تحت 14 عاماً.

ويعد كأس أم الإمارات للجوجيتسو، واحدة من أبرز البطولات على الساحة المحلية، والبطولة الوحيدة ضمن أجندة الاتحاد المخصصة حصراً للفتيات والسيدات، ما يعكس حرص الاتحاد على تمكين المرأة على الساحة الرياضية، وتوفير منصة مميزة لاستعراض مهاراتها وإصرارها على الانتصار.

وتستقطب البطولة، مشاركة مجموعة من أقوى اللاعبات المحترفات اللاتي تملكن رصيداً مميزاً من الألقاب والإنجازات في مسيرتهن الرياضية، إلى جانب مجموعة من المواهب الناشئة والصاعدة بقوة على ساحة رياضة الجوجيتسو، التي أصبحت عنواناً للشغف والتميز والروح الرياضية.

وأكد يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن كأس أم الإمارات للجوجيتسو ليس مجرد بطولة محلية، بل تجسيد للتطور الكبير الذي تحققه رياضة الإمارات النسائية، وتفوقها في المحافل المختلفة، فضلاً عن توفير البطولة منصة نموذجية تتيح أمام اللاعبات أعلى درجات التطور والمنافسة واعتلاء منصة التتويج.

وأضاف: ((تحظى البطولة بأهمية كبرى لدى مجتمع الجوجيتسو على مستوى الدولة، خاصة أنها تحمل اسماً غالياً على قلوب كل أبناء وبنات الوطن، كما تعكس حرص والتزام الاتحاد بتمكين بنات الوطن، والاحتفاء بإنجازاتهن، وإلهام الجيل القادم من اللاعبات لتحقيق أهدافهن على بساط الجوجيتسو)).

وأكدت عبير السويدي، مشرفة لعبة الجوجيتسو للسيدات في نادي الجزيرة، أن لاعبات النادي على أتم الجاهزية للمشاركة في البطولة، وأن هدف النادي التمثيل المشرف وصعود منصة التتويج.

وأضافت: ((نجحت لاعباتنا في فئة تحت 14 عاماً في تحقيق لقب النسخة الماضية، ما يعكس امتلاك النادي رؤية استراتيجية واضحة تتمثل في استدامة تطور اللاعبين واللاعبات في المراحل السنية، وإنتاج المواهب القادرة على المنافسة بقوة في جميع البطولات وتحقيق الألقاب، ونسعى بقوة في هذه النسخة إلى تأكيد تفوقنا والفوز في فئات جديدة)).

وقالت: ((يحرص النادي على تعزيز رسالة بطولة كأس أم الإمارات عبر الإسهام في تطوير الرياضة النسائية على صعيد العاصمة أبوظبي، والنهوض بها، ومن هذا المنطلق نشجع لاعباتنا دوماً على المشاركة في مثل هذه البطولات الرائدة وترسيخ تفوقهن والوصول إلى منصة التتويج بما ينسجم مع رؤية النادي وأهدافه الاستراتيجية)).

بدورها، قالت مارينا ريبيرو، مدربة نادي بني ياس: ((يتوج كأس أم الإمارات للجوجيتسو أشهراً من العمل الجاد والتفاني والتدريب، نحن فخورون للغاية بإنجازات لاعباتنا، ونشيد بالتزامهن بالتميز خلال النسخ السابقة من البطولة، ونؤكد أن هدف النادي من المشاركة في البطولة الحفاظ على اللقب في أكثر من فئة وتعزيز مكاسب المرحلة الماضية)).

وتقول اللاعبة زمزم الحمادي، من نادي الوحدة، التي تشارك في وزن 57 كغم لفئة تحت 18 عاماً: ((التنافس في كأس أم الإمارات للجوجيتسو هدف لكل بنات الوطن، وتشكّل البطولة قاعدة مهمة لاستعراض مهاراتي أمام الجماهير، والعمل بروح الفريق الواحد مع زميلاتي للفوز باللقب وإلهام الشابات لمتابعة شغفهن برياضة الجوجيتسو، يشرفني أن أكون جزءاً من هذا الحدث الرياضي الاستثنائي الذي يسلط الضوء على تفوق بنت الإمارات)).

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