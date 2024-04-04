Friday, 05 April 2024 02:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


درس أردوغان

4/4/2024 7:18:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ما هو أهم درس يمكن استخلاصه من الانتخابات المحلية التركية التي جرت مؤخراً؟

أهم درس ليس من فاز، أو من خسر، أو كيف جرت الانتخابات، ولكن أهم الدروس جاءت على لسان الرئيس رجب طيب أردوغان.

ماذا قال الرجل؟

حينما جاءت نتيجة الانتخابات لتعلن فوز حزب الشعب المعارض بأهم 3 مدن انتخابية في المعركة، وهي أسطنبول وأزمير وأنقرة، أمام مرشحي حزب أردوغان وبفارق عملي يبلغ مجموعه مليون صوت انتخابي وبنسبة حضور بلغت 80 % ممن لهم حق الترشيح، فإن ذلك يعتبر ((ضربة سياسية شبه قاضية)) لمكانة الرئيس وحزبه الحاكم.

هذه الهزيمة التاريخية في الانتخابات المحلية هي الثانية في تاريخ البلاد المعاصر.

هنا قام أردوغان وصرح بالآتي:

1 الاعتراف بالهزيمة والنتائج النهائية كما جاءت على لسان لجنة الانتخابات.

2 لم يشكك الرجل في نتائج الانتخابات أو مسارها.

3 قال أردوغان، وهذا في رأيي هو الأهم، لقد ارتكبنا خطأ كبيراً في هذه الانتخابات ولا بد لنا أن ندرس بشفافية وصراحة أسباب خسارتنا ونسعى إلى أن نعالجها مهما كان الثمن.

اعترف الرجل بالخسارة والمسؤولية، وأكد على ضرورة إصلاح الأخطاء.

ويعرف الجميع أن محور هذه الانتخابات كان هو رفض معظم المواطنين للإجراءات الاقتصادية والمالية القاسية التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي التركي في تخفيض قيمة الليرة مقابل الدولار، بحيث انخفضت العملة الوطنية بشكل تاريخي، وارتفع معدل التضخم بشكل مخيف جعل تكاليف الحياة قاسية وصعبة على الفئات الفقيرة، وأثرت على شرائح الطبقة الوسطى النشطة والمؤثرة في المجتمع التركي.

ووصف البعض إصلاحات الحزب الحاكم هذه بأنها إجراءات قاسية تنتهي إلى الرأسمالية المتوحشة.

ليس عيباً أن نتخذ إجراءات قاسية ولكن العيب كل العيب أن نصر عليها ونستمر فيها ونعالج الخطأ بسلسلة من الأخطاء.

MENAFN04042024000110011019ID1108061459

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث