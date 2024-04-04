درس أردوغان

ما هو أهم درس يمكن استخلاصه من الانتخابات المحلية التركية التي جرت مؤخراً؟

أهم درس ليس من فاز، أو من خسر، أو كيف جرت الانتخابات، ولكن أهم الدروس جاءت على لسان الرئيس رجب طيب أردوغان.

ماذا قال الرجل؟

حينما جاءت نتيجة الانتخابات لتعلن فوز حزب الشعب المعارض بأهم 3 مدن انتخابية في المعركة، وهي أسطنبول وأزمير وأنقرة، أمام مرشحي حزب أردوغان وبفارق عملي يبلغ مجموعه مليون صوت انتخابي وبنسبة حضور بلغت 80 % ممن لهم حق الترشيح، فإن ذلك يعتبر ((ضربة سياسية شبه قاضية)) لمكانة الرئيس وحزبه الحاكم.

هذه الهزيمة التاريخية في الانتخابات المحلية هي الثانية في تاريخ البلاد المعاصر.

هنا قام أردوغان وصرح بالآتي:

1 الاعتراف بالهزيمة والنتائج النهائية كما جاءت على لسان لجنة الانتخابات.

2 لم يشكك الرجل في نتائج الانتخابات أو مسارها.

3 قال أردوغان، وهذا في رأيي هو الأهم، لقد ارتكبنا خطأ كبيراً في هذه الانتخابات ولا بد لنا أن ندرس بشفافية وصراحة أسباب خسارتنا ونسعى إلى أن نعالجها مهما كان الثمن.

اعترف الرجل بالخسارة والمسؤولية، وأكد على ضرورة إصلاح الأخطاء.

ويعرف الجميع أن محور هذه الانتخابات كان هو رفض معظم المواطنين للإجراءات الاقتصادية والمالية القاسية التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي التركي في تخفيض قيمة الليرة مقابل الدولار، بحيث انخفضت العملة الوطنية بشكل تاريخي، وارتفع معدل التضخم بشكل مخيف جعل تكاليف الحياة قاسية وصعبة على الفئات الفقيرة، وأثرت على شرائح الطبقة الوسطى النشطة والمؤثرة في المجتمع التركي.

ووصف البعض إصلاحات الحزب الحاكم هذه بأنها إجراءات قاسية تنتهي إلى الرأسمالية المتوحشة.

ليس عيباً أن نتخذ إجراءات قاسية ولكن العيب كل العيب أن نصر عليها ونستمر فيها ونعالج الخطأ بسلسلة من الأخطاء.