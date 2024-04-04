التلاحم صمام أمان المجتمعات

يمثل التلاحم الوطني صمام أمان المجتمعات، وركيزة أساسية لقوتها واستقرارها، فهو قيمة جوهرية، وحاجة ضرورية، لا غنى للأوطان عنها، فالوطن يصان ويزدهر عندما يكون أبناؤه متماسكين كالجسد الواحد، متوحدين في رؤيتهم، مجتمعين على مصالحهم العليا، مصطفين خلف قيادتهم، فلا يستطيع عدو اختراقهم، ولا مغرض النيل منهم، فيبقى أمنهم مصوناً، ووطنهم محفوظاً، وازدهارهم مستداماً.

وتتأكد هذه القيمة الوطنية قيمة التلاحم وتنكشف أهميتها بجلاء في أوقات الفتن والأزمات والتحديات الداخلية أو الخارجية التي تلم بالدول والمجتمعات.

حيث تكثر في مثل هذه الأوقات الأصوات التي تتدخل والآراء التي تحلل والمحتويات التي تنتشر ممن هب ودب، فتجد الكثيرين يتصدون لتحليل الأحداث والأزمات والخوض فيما يجري من خطوب وفق نظرتهم القاصرة، وبخاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي التي اجتاحت العالم اليوم وأصبحت في متناول أيدي الجميع، سواء عبر مقاطع مرئية أو بث مباشر أو تدوينات أو مقالات أو غيرها.

فترى بعضهم يقدم تحليلات خاطئة للأحداث القائمة، ويقدم آخرون حلولاً وهمية دون إدراك لواقع الأمور، زاعمين أنهم يملكون المفاتيح السحرية لحل هذه المشكلات، ويعاتبون هذه الدولة على التقصير.

وتلك على الخذلان، ويحرضون ضد هذه أو تلك، وهم أبعد ما يكونون عن الإدراك السليم، وعن العقل الحكيم، وعن معايير الإمكان والواقع، وما خفي عنهم من حقائق الأمور أعظم مما يزعمون أنهم يعرفون، وما جهلوه من مساعي الدول وتحركاتها أكثر بكثير مما يدعون أنهم يعرفون.

ومن هؤلاء من هم متحمسون جرفتهم العواطف، والعواطف وإن كان لا يخلو منها إنسان، وخاصة تجاه الخطوب والأزمات، إلا أنها تتحول إلى عواصف إن لم يتحكم بها ويضبطها، ومن هؤلاء كذلك أصحاب أجندات وتنظيمات، يتكلمون بألسنتها، ويتناولون الأحداث وفق رؤيتها.

وبما يحقق مصالحها، ويوظفون مختلف الأدوات للإثارة والتحريض والتهييج، متاجرين بآلام الأبرياء دون ضمير، محرضين على الدول والمجتمعات دون وعي ولا إدراك بمغبة ما يفعلون. وهؤلاء يوهمون الناس بأن علاج هذه القضايا والأزمات بالطرق الفوضوية هو الحل الناجع، بينما هو طريق للخراب والدمار، فخطابهم خطاب سلبي، لا يقدم حلاً، بل يزيد الجرح جروحاً، والألم آلاماً.

إن العاقل يعرف أن لهذه القضايا والأزمات أهلها، وهم قادة الدول والمعنيون بشؤونها، ومن واجب المجتمعات التمسك بتلاحمهم الوطني خلف قيادتها، والسير وفق رؤيتها لحل الأزمات والمشكلات، فإن هؤلاء القادة أحرص على حلها، وإيجاد المخارج لها، في عالم متشابك معقد، محكوم بنظم وقوانين ومسارات عالمية.

ومن الأسباب المعينة على التلاحم الوطني ثقة المجتمعات بحكامها، التي تنبع من الإيمان برؤية قياداتها، وإحسان الظن بهم، وأنهم يحرصون من موقع مسؤولياتهم على خير بلادهم وخير أشقائهم، والالتزام بنهجهم، فإن ذلك يقوي مناعة المجتمعات ضد التحديات والأزمات، ويجعلها متماسكة على قلب رجل واحد.

ومن ذلك أيضاً إرجاع مسائل السياسة الداخلية والخارجية إلى أهلها المختصين بها، فإن الإنسان العادي مهما اطلع على مثل هذه الأمور فإن اطلاعه محدود.

وبالتالي فإن ما يبني عليه من تصورات وحلول قد تكون بعيدة كل البعد عن الواقع والإمكان، بخلاف المختصين بها، فهم مطلعون على تفاصيلها ودهاليزها، والمسارات المتاحة لعلاجها، وإذا كان من الخطورة بمكان قيام غير المختص بالطب والعلاج بتشخيص الأمراض والأدوية استناداً إلى معلومات قاصرة.

فكذلك من يقوم بتشخيص الأزمات ووضع الأدوية لها وهو غير مختص بها، قد يضر أكثر مما ينفع، ويكون خطابه خطاب تفكيك وفوضى لا خطاب تلاحم وتكاتف، وقد قال الله تعالى: {وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم}.

إن المتربصين بالأوطان يبحثون عن أي ثغرة للطعن فيها وفي قياداتها ومجتمعاتها، وإن أي عدو ليفرح بأي فوضى أو انقسام أو تفكك، والواجب على كل فرد أن يتحلى بدرجة عالية من الوعي، وأن يكون خير سند لدولته وقيادته في رؤيتها ونهجها وعلاجها للأزمات والمشكلات، وأن يجعل التلاحم والتكاتف مقصده المستدام، ليكون درعاً لوطنه، وصمام أمان لاستقراره وازدهاره.