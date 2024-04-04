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كلباء نجم الحفلة

4/4/2024 7:18:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أتفق مع كل الذين وصفوا فوز فريق اتحاد كلباء على العين في الدور ربع النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بأنه مفاجأة، لكني في الوقت نفسه لا أعتبرها كذلك، بناء على مجريات المباراة، التي فاز بها كلباء بهدفين مقابل هدف، ليصل إلى نصف نهائي الكأس، بعد مرور 36 سنة، ليصبح إنجازاً تاريخياً مرموقاً، لا سيما أنه تحقق على حساب الزعيم العيناوي، الذي يخسر لقبه الأول هذا الموسم، بعد أن كان قبله ينافس على كل الألقاب. وإذا كنت أعتبر فريق كلباء هو نجم الحفلة لهذه الجولة من مسابقة الكأس، فإنني في الوقت نفسه أهمس في أذن الفريق العيناوي، أن مستواه الكبير الذي ظهر عليه بخاصة أمام النصر السعودي في دوري أبطال آسيا، قد بدأ في التراجع، وعليه، فلا بد من مراجعة سريعة للموقف، حتى يعود لسابق عهده، حيث إن آمال جماهيره الغفيرة معقودة عليه، لكي يواصل مشواره الآسيوي بالصورة المدهشة نفسها التي كان عليها.

أما المشهد في المباراة الثانية، التي جمعت الفريقين الكبيرين، الشارقة وشباب الأهلي، فقد انتهت بعد سجال مثير لصالح شباب الأهلي، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ليصاب الفريق الشرقاوي بنوبة إحباط شديدة، كونه قد انتهى موسمه مبكراً وهو خالي الوفاض، بعد أن كان ملء الأبصار والأسماع، بأربعة كؤوس في الموسم الماضي، فسبحان مغير الأحوال، وإذا تسألني عن السبب، فلن أكون منصفاً إذا قلت لك إنني أعرفه، فالمدرب الروماني الشهير أولاري كوزمين، الذي جاء بالكؤوس الأربع، هو نفسه، واللاعبون أيضاً هم أنفسهم، فهكذا هي كرة القدم، ربما تحيرك عندما تحاول أن تكشف أسرارها أو تفك رموزها!

آخر الكلام

يمضي فهود الوصل قدماً لنصف النهائي، لملاقاة نمور كلباء، وفي خاطرهم ثنائية 2007، ويسترد العميد النصراوي عافيته، ويتذكر تاريخه ليلاقي فرسان شباب الأهلي المتوهج.

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