الثقافة والسياسة والتنمية

الثقافة بالمعنى الواسع التي تعكس الحضارات الإنسانية لها أثر كبير في السياسات والتنمية والظواهر الاجتماعية عند الشعوب.

وقد صيغ مفهوم الثقافة السياسية في أدبيات العلوم السياسية لفهم أنظمة الحكم المتعددة في العالم.

فهل الواقع الاجتماعي والاقتصادي يفسر بروز نظام سياسي معين؟ أم الثقافة السائدة هي التي تشكل الأساس المتين لنظام الحكم؟

وقد عرف علماء السياسية الثقافة السياسية بالتفكير الذاتي للأفراد تجاه السياسة بشكل عام. بمعنى آخر، ماهية الوعي الذاتي بالسياسة والتوجهات التي تبنى عليها.

فالمعروف أن السلوك السياسي يتحكم فيه عاملان: الظروف الموضوعية ـ مثل الوضع الاقتصادي والاجتماعي ـ والظروف الذاتية ـ مثل القيم والموروثات الاجتماعية والدينية والتقاليد.

وتقوم الدراسات على هذه المقاربات والتي ترى أن الثقافة بالمعنى الأخير تلعب دوراً أساسياً في طبيعة الأنظمة السياسية والتطور الاقتصادي والتكنولوجي.

وقد أكدت الدراسات الغربية على دراسات العالم النامي منذ منتصف القرن المنصرم بشأن الثقافة وأثرها على المجتمعات المستقلة حديثاً.

ومن منطلق تعظيم الذات الغربية ـ المركزية الأوروبية ـ كانت الدراسات تركز على تفوق القيم الغربية على سواها من القيم في الدول النامية أو دول المعسكر الاشتراكي.

وترى هذه النظريات أن القيم الغربية والتي تشجع الفردانية والاجتهاد والعمل والمثابرة هي سبب تقدم الغرب وسبب النمو الرأسمالي والديمقراطية.

فالنزعة الفردانية تجعل من الأوروبي والأمريكي يسعى إلى تحقيق ذاته دون أن يعبأ بالآخرين. وأن الرأسمالية تتطلب هكذا نزعة ليتحقق التنافس بين الأفراد لصالح الجميع.

فمن تخلف عن الركب فعليه عواقب التخلف، ومن شمر وتقدم نال ثواب مثابرته. وعندما تسود هذه القيم الفردانية فإن المجتمع بجميع أفراده يتقدم لتحقيق مراده دون الاعتماد على الآخرين.

وقد سبق هؤلاء الباحثين مؤسس علم الاجتماع الألماني ماكس فيبر في فهم العلاقة بين القيم الثقافية والتطور الاقتصادي.

وفي كتابه ((الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية)) (1905) يرى أن المذهب البروتستانتي يحث على خاصية مهمة بخلاف المذهب الكاثوليكي بحب الحياة والمثابرة والعمل الجاد والادخار والذي عجل من ظهور الرأسمالية في المناطق التي ينتشر فيها المذهب البروتستانتي ـ وخاصة الكلفانية.

لا شك أن هناك الكثير ممن اعترض على هكذا رؤية. وقد انتقد البعض هذه الرؤية على أساس أنها تقزيم لواقع أكثر تركيباً وتعقيداً يتداخل فيها المادي والمعنوي في التحولات الكبيرة للمجتمعات.

ولا تقتصر عوامل التغيير على الدين والثقافة ولكن تتجاوزها إلى عوامل أخرى مثل الاقتصاد والتغيير الاجتماعي.

وقد التقط هذا الخيط بعض الباحثين الذين أذهلتهم التنمية الاقتصادية الكبيرة التي حدثت في دول شمال شرق آسيا والمعروفة بالنمور الآسيوية وهي سنغافورة، هونغ كونغ، كوريا الجنوبية وتايوان.

وممكن إضافة الصين والتي صعدت كدولة عظمى على الساحة الدولية.

وعزا التقدم الهائل الذي حصل في هذه الدول الآسيوية إلى الثقافة الكنفوشية. وقد أوضح البعض أن القيم الكنفوشية مثل التعاون والترابط العاطفي والهوية الجمعية والانسجام شكلت أساساً للتقدم والعمل والتطور الاقتصادي.

والجدير بالذكر أن علماء الاجتماع الغربيين كانوا يرون أن هذه القيم الآسيوية إعاقة للتقدم لأنها لا تسمح بالتطور الفردي .

والذي يعد ضرورة لتطور الروح الريادية التجارية والاقتصادية الضرورية للانتقال من النمط الاقتصادي التقليدي إلى النمط الصناعي الحديث.