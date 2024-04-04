أنا مشهور إذن أنا موجود! (1-2)

هل تساءلت كثيراً عزيزي القارئ عن ما يدفع أناساً عقلاء وناضجين بما يكفي ليتصرفوا بتهور وبذاءة متعمدة ولافتة للأنظار، على صفحاتهم في السوشيال ميديا؟

بالتأكيد لقد تساءلت وأصابتك الحيرة، كما سجلت استياءك ورفضك لكل ما تراه، ودعوت بأن لا تصل عدوى ذلك الجنون الذي تراه على مواقع التواصل إليك أو إلى أفراد أسرتك وأصدقائك، لكن الأمر لا يخلو من مفاجآت، فقد تفاجئك ابنتك، أو يصدمك زميلك في المدرسة أو جارتك وقد حولوا أنفسهم إلى موضوع للتندر ولفت الأنظار!

ومثلنا جميعاً فقد تحدثت حول الأمر مع أصدقائك، وتساءلت عن هذه الحال التي وصل إليها معظم الناس، والتي تظهر في التعلق المرضي بهواتفهم، والسعي المحموم للشهرة وجمع أكبر قدر من المتابعين وصولاً للتعاقد مع شركات الدعاية والإعلانات وبالتالي الحصول على الشهرة والمال الذي يتحدث عنه الجميع، ولأجله جن جنون الكثيرين، وخاصة المراهقين والشباب صغار السن.

لقد بدأت حمى الشهرة عبر السوشيال ميديا أمريكياً وباللغة الإنجليزية كمواقع أخبار ومناسبات اجتماعية للأصدقاء في الجامعة، كان ذلك منذ العام 2004 - 2005، إلا أنه وبحلول العشرية الثانية من الألفية الثالثة، تغيرت الحال تماماً وصار تويتر وفيسبوك متاحين للجميع بشرط توافر عنوان بريد إلكتروني، ثم حدثت النقلة الكبرى عام 2012 عندما أصبح تويتر متاحاً للجميع وباللغة العربية.

وكذلك فيسبوك، فهاجرت شعوب الأرض إلى عوالم الإنترنت الافتراضية وتحولنا كلنا إلى كائنات تتحدث وتصادق وتحب وتستعرض ما لديها، بل وتتزوج على مواقع السوشيال ميديا!

حل الوباء العظيم عندما صار الجميع مهووساً بالشهرة، ولفت الانتباه! كيف؟ باستخدام السوشيال ميديا، ولقد حصل، فتوزع الناس بين تويتر وفيسبوك وإنستغرام، لكن كيف تحول البعض إلى نجوم ومشاهير ومؤثرين، تتابعهم وتسجل إعجابها بمحتواهم ملايين الناس في الوقت الذي لا يقدم هؤلاء أي محتوى ذي قيمة أو أهمية تذكر! ومع ذلك يصبحون حديث السوشيال ميديا وتشهد صفحاتهم تزايداً لعدد الإعجابات والمتابعين، الأمر الذي يثير التساؤل فعلاً! فما السبب في هذه الحالة؟ الموضوع يحتاج للتفصيل.