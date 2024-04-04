ليلة الرواد

التوجيهات التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، خلال لقائه قيادات الإعلام، الليلة قبل الماضية، بالاستفادة من خبرات رواد الإعلام، تأتي في إطار الاهتمام والمتابعة الدائمة التي يوليها للقطاع الحيوي المهم، وقد جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم لرواد الإعلام بدبي، مؤكداً أهمية هذا التوجه الحكيم.

ومن منطلق أهمية دور الإعلام في حياة الشعوب والأمم، جاءت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نابعة من القلب، لحرص سموه المستمر على تطوير دور الإعلام، والتوجيهات تؤدي دوراً رئيساً في توجيه المسار الصحيح لركن من أركان المجتمع، التي نعتبرها مصباً حقيقياً لمسيرة الوطن للوصول إلى أعلى المستويات والتغلب على أية عراقيل أو عقبات، والسير قدماً نحو الأمام والازدهار والتألق لتحقيق ما يصبو إليه قادتنا، فالإعلام شريك أساسي في بناء الوطن وخدمة المواطن والمقيم.

والنظرة الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تؤكد بُعد النظر والحكمة التي يؤمن بها، وسموه لا يقبل إلا النجاح في ظل توافر كل المقومات الأساسية لنجاح المهمة التي تقدمها القيادة.

وجرت عادة سموه الالتقاء برجال الإعلام في مناسبة عزيزة علينا، وهي شهر الخير والبركات، وتعودنا أن يكون لقاءً مثمراً عامراً بالآراء والأفكار التي تخدم واقعنا وتطوره عبر هذه اللقاءات المفتوحة التي تناقش فيها كل الجوانب الإعلامية بصدر رحب ومن دون أية تعقيدات، والوقوف خلفها من أجل تسيير أمورها بشكل صحيح لتستفيد من التوجهات الجديدة لكي تواكب المتغيرات التي طرأت على إعلام اليوم.

وتوجيهات فارس العرب كانت كلمة واضحة لكل منتسبي أجهزة الإعلام للوصول إلى الأهداف التي نصبو إليها جميعاً، فالمناسبة أدخلت الفرحة الكبرى خلال مناسبة جميلة يستحقها من صعد على منصة التقدير والتكريم وتسلم شهادته، فالأفكار التي طرحت في مدينة جميرا تبين مدى الاهتمام والحرص والمتابعة الحثيثة الحريصة على قضايا الوطن لخلق نقلة نوعية تهدف إلى تحديث الأداء الإعلامي لممارسة دوره مدعوماً بالقائد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. والله من وراء القصد