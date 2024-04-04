انتخابات السنغال تبرز مركزية الاستقرار في دفع مسيرة التقدم بغرب أفريقيا

شكل هذا الأسبوع علامة فارقة ومحورية في المشهد السياسي في غرب القارة السمراء، فبعد فوز باسيرو ديوماي فاي بالانتخابات الرئاسية، تفتح السنغال فصلاً جديداً في تاريخها الديمقراطي وتقدم نموذجاً أفريقياً نادراً.

وفي هذه المناسبة تتقدم مجموعة موانئ دبي العالمية ((دي بي ورلد)) بالتهنئة إلى الرئيس المنتخب باسيرو ديوماي فاي على حملته الناجحة ورؤيته الثاقبة التي دفعت به إلى سدة الحكم، وتتطلع قدماً إلى طاقة التحديث التي سيستحضرها فاي لتنشيط اقتصاد البلاد وإنعاش الحياة السياسة، كونه أحد أصغر رؤساء القارة الأفريقية سناً. إن انتخاب فاي لا يرمز إلى قيادة جديدة فحسب، بل يمثل أيضاً شهادة على مرونة واستقرار المؤسسات الديمقراطية في السنغال منذ الاستقلال عام 1960.

ونجح النموذج الذي قدمته السنغال في أن يلعب دوراً جوهرياً لتعزيز النمو الاقتصادي، لنشهد نمو ناتجها المحلي الإجمالي بشكل ثابت بما يزيد على 6 % سنوياً، مع مؤشرات بأن يتجاوز 9 % هذا العام.

كما لعبت التجارة عنصراً أساسياً في تاريخ مسيرة النمو الاقتصادي ومستقبلها، حيث تمثل 80 % اليوم من الناتج المحلي الإجمالي للسنغال، وذلك بفضل موقع البلاد الذي عزز دورها كمركز تجاري حيوي لجيرانها من الدول التي لا تملك إطلالة ساحلية، فضلاً عن كونها حلقة وصل حيوية مع الأمريكيتين وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.

ومع ظهور نتائج الانتخابات، سُررت بسماع كلمة الرئيس المنتخب فاي التي أعلن في مرة أخرى عن رغبته في أن السنغال ستظل البلد الصديق والحليف الآمن والموثوق به لأي شريك سينخرط معنا في تعاون شريف ومحترم ومثمر للطرفين. وكانت هذه الروح، واستقرار السنغال على وجه التحديد، ما جذب مجموعة موانئ دبي العالمية لخدمة السنغال.

ونحن نسير بخطى ثابتة على مسار لدعم السنغال لتحقيق أهدافها من خلال تعزيز التجارة والاقتصاد، فمنذ أن بدأنا عملياتنا في ميناء داكار في عام 2008، استثمرنا ما يقرب من 300 مليون دولار أمريكي (182.5 مليار فرنك أفريقي)، لتحويل الميناء إلى أفضل محطة أداءً في منطقة غرب أفريقيا وتصدرها قوائم محطات الحاويات في القارة. شهدنا ارتفاع الإنتاجية من 265,000 حاوية نمطية تمت مناولتها في عام 2008 إلى 800,000 حاوية نمطية العام الماضي.

وبناءً على ذلك تطور حجم التجارة ومدى النمو الاقتصادي، كما وُلّدت فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى تحسين إمكانات الوصول إلى السلع بالنسبة للسنغال والمناطق المجاورة.

آمالنا بالنسبة للسنغال لم تتوقف عند عاصمة البلاد، فقد خصصنا أكثر من مليار دولار أمريكي على مرحلتين لإنشاء ميناء عالمي رئيسي جديد للمياه العميقة في ميناء ندايان، على بُعد نحو 70 كيلومتراً جنوب داكار. وباعتباره أكبر استثمار أجنبي مباشر في البلاد، سيساعد الميناء على أن تصبح السنغال مركزاً حيوياً للنشاط الاقتصادي للمنطقة بأكملها.

وستشمل المرحلة الأولى محطة حاويات جديدة برصيف بطول 840 متراً، وقناة بحرية جديدة بطول 5 كيلومترات مصممة للتعامل مع سفينتين، طول كل منهما 366 متراً في الوقت ذاته، وقادرة على خدمة أكبر سفن الحاويات في العالم. أما المرحلة الثانية فستشمل إنشاء رصيف حاويات إضافي بطول 410 أمتار وإجراء المزيد من التجريف للقناة البحرية؛ ما يجعله أكبر ميناء متعدد الوظائف في غرب أفريقيا.

إضافة إلى ذلك، تتضمن خططنا تطوير منطقة اقتصادية، تجمع بين الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية والخدمات عالمية المستوى، لإنشاء مركز بحري ولوجستي متكامل، من شأنه أن يجذب الشركات حول العالم لتأسيس وجودها في السنغال، وهو النموذج نفسه الذي حوّل جبل علي في دبي إلى بوابة لآلاف الشركات تخدم سوقاً يضم أكثر من 3.5 مليارات شخص في أفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط.

إن حجر الأساس لتحقيق النمو المستدام في السنغال يتمثل في تأسيس شراكات قوية وطويلة الأجل. وأرى أن التعاون الرصين والمستمر في مجال التجارة والبنية التحتية يجب أن يلعب دوراً رئيسياً في توليد الفرص والوظائف وتحقيق الازدهار في البلاد.

إن التزامنا بالنمو الاقتصادي في السنغال دفعنا إلى العمل بشكل شامل مع أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الحكومة و((بريتيش إنترناشونال إنفيستمنت))، مؤسسة تمويل التنمية في المملكة المتحدة، للمساعدة في تحويل رؤية السنغال إلى واقع ملموس. وأثق أن السنغال، تحت قيادة الرئيس المنتخب فاي، ستواصل تعزيز الشراكات الإيجابية والمثمرة التي ستمكن البلاد من لعب دور رئيسي في حركة التجارة الدولية والإقليمية. وأتطلع قدماً إلى الفصل التالي من قصة نجاح السنغال ومجموعة موانئ دبي العالمية.

*رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية ((دي بي ورلد))