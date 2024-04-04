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قاتل قصّر في حماية القتيل

4/4/2024 7:18:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قتلت القوات الإسرائيلية سبعة متطوعين وصلوا إلى غزة لتوزيع المواد الغذائية على سكانها من خلال منظمة ((المطبخ المركزي العالمي))، في جريمة إنسانية يفترض أن يقف العالم كله منادياً بتوجيه اتهام مباشر لكل من يقفون خلفها، ابتداء من رئيس الوزراء، مروراً بوزير دفاعه ورئيس أركانه، وصولاً إلى الحاخام الذي نادى بفرض حرب تجويع في القطاع حتى يهاجر السكان الأرض الجديدة التي يريد أن يستوطن فيها.

تلك جريمة مدبرة، من يعرف تفاصيلها لن يخرج بتبرير أحمق كما فعلت بعض الدول، أركانها مكتملة، ونتيجتها غير خافية على من يملك ضميراً حياً، فالقصف لم يكن عشوائياً، بل متعمداً، لثلاث شاحنات، ضربت بقذائف متتالية، ولم يستطع نتانياهو أن يدافع عنها، ولم يخرج بايدن رئيس الولايات المتحدة بادعاء سقوط قذيفة بالخطأ كما فعل سابقاً عندما ضرب أول مستشفى في غزة، ولكنه نطق بكلام استنكره مساعدوه، عندما قال إن إسرائيل لم توفر الحماية الكافية لفرق الإغاثة، وهذا قول من لا تهمه حياة البشر حتى ولو كانوا يساعدون في إيصال ما يسد رمق الأبرياء، ومحاولة للتغطية على فعل شنيع، ليس سهواً، وبالتأكيد ليس جهلاً، ولكنه دفاع عن ((قاتل قصّر في حماية القتيل قبل أن يقتله))!

وقبل أن يتحول كلام رئيس الدولة العظمى إلى مصدر للسخرية، قال البيت الأبيض ما كان يجب أن يقال، وطالب بالتحقيق في الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها، وهنا علينا أن نتوقف مطولاً، فهذه جريمة ضد الإنسانية، انتهكت إسرائيل القانون الدولي الذي يحمي من يقدمون المساعدات للمدنيين أثناء الحروب والنزاعات المسلحة، وخالفت من خلال جيشها تعهداتها بحماية المتطوعين، وتعمدت قتل سبعة منهم حتى يخاف الآخرون، ولا يرافقون المساعدات حتى لا تصل إلى المحتاجين، وتتوقف خطة الميناء العائم والسفن المنطلقة من قبرص، وبعدها لا بد أن تفتح المحاكم أبوابها، ليس في لاهاي فقط، بل في العالم كله، فأخذ حق الإنسان المغدور به من المجرم مسؤولية كل البشر.

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