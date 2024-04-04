«أبل» تدرس تصنيع روبوتات منزلية

تسعى شركة ((أبل)) الأمريكية إلى تنويع منتجاتها من خلال قطاع الروبوتات المنزلية، إذ تدرس راهناً مشاريع روبوتات ذاتية التحكم للأفراد، وفقاً لمقال نشرته ((بلومبرغ))، بعدما صرفت الشركة النظر عن تصنيع سيارة.

ويعمل مهندسو الشركة المصنعة لهواتف ((آي فون)) على روبوت متنقل قادر على متابعة المستخدمين في منازلهم، بحسب ما نقلت الوكالة الإخبارية عن مصادر لم تسمها.

وأضافت الوكالة أن المهندسين يتطلعون أيضاً إلى ابتكار ((جهاز متطور يثبت على المكتب يستطيع نقل شاشة))، لكن هذا المشروع ((أضيف وأزيل من خريطة طريق الشركة على مر السنين)).

واكتسبت ((أبل)) مكانتها في المنازل والمؤسسات أولاً بفضل أجهزة الكمبيوتر التي تنتجها، ثم بفضل أجهزة ((آي بود)) و((آي فون)) التي تهيمن إلى حد كبير على سوق الهواتف الذكية في الولايات المتحدة.

كذلك حققت أجهزتها اللوحية وساعاتها الذكية وسماعاتها نجاحاً واسعاً أيضاً، خصوصاً لدى المستهلكين الذين يملكون أصلاً أحد منتجاتها. لكن الشركة العملاقة لم تصدر أي جهاز جديد رائد منذ ((أبل ووتش)). أما خوذة الواقع المختلط (الافتراضي والمعزز) ((أبل فيجن برو)) التي طرحتها هذه السنة فتأتي بعد منافساتها وتستهدف في الوقت الراهن جمهوراً محترفاً.