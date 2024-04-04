الكرملين: أنشطة «الناتو» عامل مزعزع للاستقرار

انتقدت الحكومة الروسية مجدداً حلف شمال الأطلسي ((الناتو)) في الوقت الذي يحتفل فيه الحلف الدفاعي الغربي بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسه.

موضحة أن العلاقات بين موسكو وحلف شمال الأطلسي ((الناتو)) تراجعت إلى مستوى المواجهة المباشرة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تقف وراءه وتستخدمه كـ((أداة للمواجهة، خصوصاً في القارة الأوروبية)).

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أمس الخميس، إن أنشطة حلف شمال الأطلسي لا تعزز حالياً الأمن ولا الاستقرار في أوروبا، بل على العكس من ذلك فهي عامل مزعزع للاستقرار، حسبما ذكرت وكالة أنباء ((إنترفاكس)) الحكومية الروسية. وأضاف بيسكوف أن الناتو تم تخطيطه وتشكيله وإنشاؤه وإدارته من قبل الولايات المتحدة كأداة للمواجهة، خصوصاً في أوروبا.

وقال بيسكوف في موسكو إن العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي تدهورت فعلياً إلى مستوى المواجهة المباشرة، مضيفاً أن الناتو متورط في الصراع بشأن أوكرانيا.

صراع مفتوح

من جهته، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، أن روسيا ليس لديها أي نية للدخول في صراع عسكري مع حلف شمال الأطلسي ((الناتو)) أو الدول الأعضاء فيه. وقال جروشكو، في مقابلة مع وكالة ((سبوتنيك)) الروسية للأنباء، ((هل الكتلة العسكرية مستعدة لصراع مفتوح مع روسيا، علينا أن نسأل أعضاء حلف شمال الأطلسي ((الناتو)) أنفسهم. على أي حال، ليس لدينا مثل هذه النوايا فيما يتعلق بالدول الأعضاء في الحلف)).

وأضاف جروشكو، رداً على سؤال عما إذا كانت مقترحات روسيا السابقة بشأن الضمانات الأمنية لـ((الناتو)) لا تزال سارية المفعول، أم أنها تغيرت هي الأخرى مع التغيرات على أرض الواقع، ((عندما تصف وثائق الناتو العقائدية روسيا بأنها التهديد الأكثر أهمية ومباشرة، فمن غير المجدي الحديث عن أي طرائق محددة لاتفاقات افتراضية مع الغرب)).

واحتفل حلف شمال الأطلسي ((الناتو)) بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيسه في بروكسل أمس الخميس. وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ((الناتو)) ينس ستولتنبرغ، خلال احتفال بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس الحلف أن الولايات المتحدة وأوروبا أقوى معاً في إطار ((الناتو)).

وقال ستولتنبرغ، متحدثاً على خلفية تنامي القلق في أوروبا بشأن الالتزام الأمريكي في حلف الناتو: ((أؤمن بأمريكا وأوروبا معاً في حلف شمال الأطلسي، لأننا أقوى وأكثر أماناً معاً)). ويحيي الناتو الخميس ذكرى مرور 75 عاماً على تأسيسه في وقت يواجه التحالف الغربي حاجة ملحة للقيام بالمزيد من الانتصار بحرب أوكرانيا، وفقاً لفرانس برس.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز