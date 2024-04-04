جلسة لمجلس الأمن تسبق مؤتمر المصالحة الليبية أواخر الشهر

ينتظر الليبيون أن يشهد شهر أبريل الجاري عدداً من الأحداث المهمة من بينها المؤتمر الوطني الشامل للمصالحة، وجلسة الإحاطة الدورية التي سيعقدها مجلس الأمن الدولي في منتصف أبريل الجاري، لمناقشة التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في ليبيا، حيث سيقدم رئيس بعثة الدعم للأمم المتحدة عبدالله باتيلي إحاطته، إضافة إلى إحاطة يقدمها رئيس لجنة العقوبات الأممية.

وتشير أوساط ليبية قريبة من البعثة، إلى أن باتيلي سيخصص الجزء الأكبر من إحاطته للحديث عن الموقف العام من مبادرته السياسية التي كان أطلقها في نوفمبر الماضي، بخصوص الطاولة الخماسية التي دعي إليها كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، والتي يرجح أن يدعى إليها كذلك رئيس الحكومة المنبثقة عن البرلمان أسامة حماد، في محاولة لحلحلة الأزمة وإرضاء القوى الأساسية الممثلة للمنطقة الشرقية وبالأخص رئاسة البرلمان وقيادة الجيش.

وسبق لأعضاء مجلس الأمن أن أكدوا دعمهم لباتيلي، وشددوا على أهمية المشاركة بشكل كامل وفعال في جهود الوساطة التي يقودها، محذرين من المبادرات المتنافسة التي قد تفشل في تحقيق تقدم ملموس صوب إجراء الانتخابات، وبالتالي إطالة أمد الجمود السياسي الراهن. كما رحبوا بمؤتمر المصالحة الذي يدعمه الاتحاد الأفريقي، وينعقد في 28 أبريل الجاري بمدينة سرت، باعتباره خطوة حيوية من شأنها المساعدة في التوصل إلى اتفاق سياسي.

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