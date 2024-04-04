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مقتل 11 من عناصر الأمن و18 مسلحاً بهجومين في جنوب شرق إيران

4/4/2024 7:18:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أودى هجومان مسلحان متزامنان على مركزين للشرطة والجيش جنوب شرقي إيران، أمس الخميس، بحياة 11 عنصراً من عناصر الأمن بالإضافة إلى مقتل 18 من المهاجمين.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية ((إرنا))، إن 2 من رجال الشرطة و2 آخرين من حرس الحدود و7 من الحرس الثوري وقوات الباسيج قتلوا في الهجومين الذي أدى كذلك إلى مقتل 18 مهاجماً.

وأوضحت ((إرنا)) أن القتلى سقطوا في اشتباكات مسلحة مع جماعة ((جيش العدل)) في مدينتي راسك وتشابهار بجنوب شرقي إيران.

وقال نائب وزير الداخلية الإيراني لشؤون الأمن والشرطة ماجد مير أحمدي، إن الهجمات المتزامنة التي نفذتها جماعة ((جيش العدل)) تم إحباطها بالكامل بفضل يقظة قوات الأمن وإنفاذ القانون.

واستهدفت الهجمات ثلاثة مواقع في مدينتي راسك وشابهار ليل الأربعاء.

وقال العميد محمد باكبور، قائد القوة البرية للحرس الثوري الإيراني، إن ((15 إرهابياً قتلوا حتى الآن خلال الاشتباكات المسلحة بين الإرهابيين وقوات الأمن)). وأضاف: ((الأوضاع الأمنية في تشابهار وراسك مستمرة بشكل طبيعي وتحت السيطرة)).

وتصنف إيران جماعة ((جيش العدل)) على أنها ((مجموعة إرهابية))، وتتهمها بالعمل من قواعد في باكستان.

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