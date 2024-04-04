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مجلس الأمن الدولي يفشل في إدانة قصف القنصلية الإيرانية بدمشق

4/4/2024 7:18:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عرقلت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في وقت متأخر الأربعاء بياناً صاغته روسيا في مجلس الأمن الدولي كان من شأنه إدانة هجوم تعرض له مجمع السفارة الإيرانية في سوريا وتتهم طهران إسرائيل بالمسؤولية عنه.

3 دول

وتتعين الموافقة على البيانات الصحفية الصادرة عن المجلس المؤلف من 15 عضواً بالإجماع. وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة، بدعم من فرنسا وبريطانيا، أبلغت بقية الدول بالمجلس بأن العديد من الحقائق بشأن ما حدث يوم الاثنين في دمشق لا تزال غير واضحة، ولم يكن هناك توافق في الآراء بين أعضاء المجلس خلال اجتماع عقد يوم الثلاثاء.

وقال دميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا في الأمم المتحدة في منشور على ((إكس)): ((هذا بمثابة مثال صارخ للمعايير المزدوجة التي تستخدمها ((الترويكا)) الغربية ونهجها... تجاه الالتزام بالقانون والنظام في السياق الدولي)).

شعور بالقلق

وتقول الولايات المتحدة إنها ليست متأكدة من وضعية المبنى الذي تعرض للقصف في دمشق، لكنها ستشعر بالقلق إذا كان منشأة دبلوماسية.

ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم الذي دمر مبنى قنصلياً مجاوراً لمجمع السفارة الرئيسي، مما أسفر عن مقتل سبعة من الحرس الثوري الإيراني.

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