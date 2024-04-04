إسرائيل تعزز دفاعاتها وتلغي إجازات وحداتها القتالية بعد توعّد إيران بالانتقام

أوقف الجيش الإسرائيلي، أمس، منح الإجازات لجميع الوحدات القتالية وسط مخاوف من تصعيد محتمل في العنف بعد مقتل قائدين عسكريين إيرانيين في غارة بدمشق هذا الأسبوع، مما أثار تهديدات من طهران بالانتقام.

وقال الجيش: ((وفقاً لتقييم الوضع، تقرر إيقاف الإجازات مؤقتاً لجميع الوحدات القتالية التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي)). وأضاف الجيش في البيان أنه ((في حالة حرب وأن نشر القوات يخضع لتقييم مستمر وفقاً للاحتياجات)).

وأشار الجيش الأربعاء إلى أنه استدعى جنود احتياط لتعزيز الدفاعات الجوية. وذكر صحفيون من ((رويترز)) وسكان في تل أبيب الخميس أن خدمات نظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) تعطلت، وهو إجراء يهدف على ما يبدو إلى تحييد الصواريخ الموجهة.

وتوعدت إيران بالرد على مقتل اثنين من جنرالاتها وخمسة مستشارين عسكريين في غارة جوية على مجمع دبلوماسي إيراني في العاصمة السورية دمشق يوم الاثنين.

وقال عاموس يدلين، وهو رئيس سابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، إن إيران قد تختار اليوم الجمعة، وهو الأخير في شهر رمضان ويوافق يوم القدس الذي تحييه إيران، للرد على غارة دمشق إما مباشرة أو من خلال أحد وكلائها. وأضاف يدلين، وهو زميل بارز في مركز بيلفر التابع لكلية كنيدي بجامعة هارفارد، ((لن أتفاجأ إذا تحركت إيران اليوم. لا داعي للذعر. لا تهرعوا إلى الملاجئ))، مشيراً إلى أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية. وتابع يدلين: ((ترقبوا اليوم، وبعد ذلك، اعتماداً على عواقب الهجوم، قد يتصاعد الأمر)).

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