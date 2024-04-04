إقبال كثيف في انتخابات «مجلس الأمة» الكويتي

في أجواء سادتها المشاركة الشعبية الواسعة، جرت أمس في الكويت عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة الكويتي (أمة 2024) في فصله التشريعي الـ18، وسط تطلع الكويتيين لمرحلة جديدة من التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة.

وبعد مرور نحو 8 ساعات على فتح أبواب الاقتراع تزايد الإقبال على التصويت، وشهدت اللجان الانتخابية مشاركة كبيرة من المواطنين في جميع الدوائر الانتخابية، وتراوحت نسبة التصويت المبدئية في الدوائر الانتخابية بعد العشاء بين 33 % و 44 %.

ويختار الناخبون الذين يحق لهم التصويت وعددهم 834.733 ناخباً وناخبة 50 نائباً من بين 200 مرشح في عملية اقتراع تُجرى وفقاً لنظام الدوائر الخمس والصوت الواحد. وشهدت الانتخابات إقبالاً واسعاً رغم تزامنها مع شهر رمضان المبارك.

وتفقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي بالوكالة الشيخ فهد اليوسف اللجان الانتخابية، وأكد أن نسبة الإقبال على التصويت من إجمالي المواطنين الذين يحق لهم التصويت فوق ممتازة. وتنقسم الكويت لخمس دوائر انتخابية، بواقع 10 مقاعد لكل دائرة، وتجري الانتخابات في ظل نظام الصوت الواحد.

تفاؤل

وقال رئيس جمعية النزاهة الوطنية الكويتية، محمد العتيبي، إن نسبة إقبال الناخبين على المشاركة بالتصويت في الانتخابات البرلمانية ((أمة 2024)) التي شهدتها أمس ((كثيفة)) في الدوائر الانتخابية الخمس على الرغم من إجرائها خلال فترة الصيام. وتوّقع العتيبي في تصريح بأن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات المستمرة حتى منتصف الليل هي الأعلى.

وأدلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فيصل الغريب، بصوته في اللجنة الانتخابية بمدرسة المغيرة بن نوفل المتوسطة في منطقة سلوى.

وأكد تكاتف جميع الجهود في الدولة لتحقيق أعلى معايير النزاهة في انتخابات (أمة 2024) وتيسيرها لإظهار العرس الديمقراطي الكويتي بأحسن صورة، وبين أنه تم اختيار نحو 759 عضواً من أعضاء السلطة القضائية ما بين قضاة ومستشارين ووكلاء نيابة للمشاركة في تنظيم الانتخابات إلى جانب اختيار 400 عضو احتياط.

تنافس

ويتنافس في الدائرة الانتخابية الأولى 41 مرشحاً على أصوات ناخبي الدائرة وعددهم 104.038 ناخباً وناخبة (50398 ذكوراً - 53640 إناثاً)، في حين يتنافس في الدائرة الثانية 39 مرشحاً على أصوات الناخبين البالغ عددهم 95.302 ناخب وناخبة (46639 ذكوراً - 48663 إناثاً).

أما في الدائرة الثالثة فيتنافس 32 مرشحاً على أصوات 143.693 ناخباً وناخبة (68991 ذكوراً - 74702 إناثاً)، بينما يتنافس في الدائرة الرابعة 48 مرشحاً للحصول على أصوات 220.932 ناخباً وناخبة (106534 ذكوراً - 114398 إناثاً).

وفي الدائرة الانتخابية الخامسة يتنافس 40 مرشحاً على عدد أصوات 270.768 ناخباً وناخبة (133386 ذكوراً - 137382 إناثاً).

وتعد هذه الدائرة أكبر الدوائر الانتخابية الخمس من حيث عدد الناخبين. يخوض هذه الانتخابات، 200 مرشح ومرشحة بينهم 47 نائباً من المجلس المُنحل ورغم أن غالبية الناخبين من النساء، فهناك فقط 13 مرشحة للظفر بمقعد نيابي، إذ لم تشهد الانتخابات الأخيرة سوى فوز مرشحة واحدة هي جنان بوشهري. ومن المنتظر أن تُعلن النتائج اليوم الجمعة، يعقبها إعلان استقالة الحكومة وفق الدستور.

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