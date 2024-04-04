الجيش الأمريكي يدمر صاروخاً باليستياً ومسيّرتين أطلقها الحوثيون باتجاه البحر الأحمر

قال الجيش الأمريكي فجر أمس، إنه دمر صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن وطائرتين مسيرتين أطلقها الحوثيون من اليمن باتجاه البحر الأحمر.

بالإضافة إلى تدمير منظومة صواريخ أرض-جو متنقلة في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين سلم الجيش الأمريكي قيادة قوات المهام المشتركة 153 إلى البحرية الإيطالية.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن البارجة ((يو إس إس جرافلي)) وقوات القيادة المركزية الأمريكية نجحت في الاشتباك وتدمير صاروخ باليستي مضاد للسفن واثنين من الصواريخ غير المأهولة التي أطلقها الحوثيون من اليمن باتجاه السفينة الأمريكية ((يو إس إس جرافلي)) في البحر الأحمر.

وأكد الجيش الأمريكي أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية. وذكر في منشور على منصة إكس ((بالإضافة إلى ذلك، دمرت أيضاً قوات القيادة المركزية الأمريكية نظام صواريخ أرض-جو متنقل في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون. بعد أن تبين أن هذه الأنظمة تمثل تهديداً للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة)).

وجددت القيادة المركزية الأمريكية في بيانها التزامها بحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً لسفن التحالف والسفن التجارية.

إمدادات

من جهته، قال قائد القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط، الليفتنانت جنرال أليكسوس غرينكويتش، إن الحوثيين ربما كانوا بصدد استنفاد مخزونهم من أسراب الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية المضادة للسفن مع تباطؤ وتيرة هجماتهم قليلاً. وأضاف: الضربات الأمريكية المستمرة ضد الجماعة المسلحة ((أثرت بالتأكيد على سلوكهم..

وتيرة عملياتهم لم تعد كما كانت))، لكنه قال إنه من الصعب معرفة مدى تناقص إمدادات الحوثيين من الأسلحة، بسبب الضربات الأمريكية، لأن المسؤولين لم يكن لديهم تقييم استخباراتي مفصل عن قدراتهم قبل بدء الهجمات.

وعلى صعيد متصل بتأمين الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن تسلمت البحرية الإيطالية من البحرية الأمريكية قيادة قوة المهام المشتركة 153، حيث تسلم النقيب في البحرية الإيطالية روبرتو ميسينا القيادة من النقيب في البحرية الأمريكية ديفيد كولز، الذي تولى قيادة هذه القوة منذ نوفمبر الماضي.

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