مفاوضات غزة متعثرة ونتانياهو يمنح الوفد «صلاحيات» إضافية

فيما أفاد مسؤولون إسرائيليون، أمس الخميس، بأن المفاوضات بين إسرائيل و((حماس)) تعثرت وأن هناك فجوات واسعة بين الطرفين، منح المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر ((الكابينت)).

وفد التفاوض صلاحيات إضافية، بعد اجتماع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، بذوي مجندات محتجزات في غزة، بينما أكدت ((حماس)) أنه لا يوجد تقدم في المحادثات ((رغم المرونة التي تبديها الحركة)).

في وقت أعرب فيه الفلسطينيون عن أملهم في أن يصوت مجلس الأمن الدولي في 18 أبريل على طلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، إلا أن واشنطن شددت على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يجب أن يتم عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين وليس في الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة ((بلومبرغ)) عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل و((حماس)) تعثرت، مشيرين إلى وجود فجوات كبيرة بين الطرفين.

وأضافت ((بلومبرغ))، نقلاً عن المسؤولين الإسرائيليين أن من بين ((النقاط الشائكة))، إصرار حركة ((حماس)) على عودة سكان شمالي قطاع غزة إلى منازلهم وإطلاق سراح جميع الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية. ووفقاً لبلومبرغ، فقد قال المسؤولون الإسرائيليون إن ((إسرائيل عازمة على شن عملية عسكرية في رفح)) جنوبي قطاع غزة.

في السياق أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن المجلس الوزاري الأمني المصغر ((الكابينت))، منح وفد التفاوض صلاحيات إضافية، بعد اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو

وقبل يومين، قال مكتب نتانياهو إن وفد التفاوض الإسرائيلي بلور مع الوسطاء في القاهرة مقترحاً جديداً سيعرض على حركة ((حماس)). وذكر مكتب نتانياهو أنه ((في إطار المحادثات وبوساطة بناءة من مصر صاغ الوسطاء مقترحاً معدلاً لهدنة في غزة ولتحرير المحتجزين)). وأضاف أن ((إسرائيل تتوقع من الوسطاء أن يضغطوا على حماس بقوة أكبر من أجل التوصل إلى اتفاق)).

وعلى الجانب الآخر، أكد أسامة حمدان القيادي في حركة ((حماس)) أنه لا يوجد تقدم في المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة رغم المرونة التي تبديها الحركة. وقال: ((لا تقدم في المفاوضات حتى الآن، بل هي تراوح مكانها... رغم المرونة الإيجابية العالية التي أبدتها حركة حماس في المفاوضات)).

عضوية كاملة

من جهة أخرى وفي رسالة بعثها السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور الثلاثاء إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، أعاد الفلسطينيون إحياء طلبهم الذي قدموه عام 2011 للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقال رياض منصور الأربعاء: ((نأمل أن يتصرف مجلس الأمن المجتمع على المستوى الوزاري في 18 أبريل على هذا الأساس))، في إشارة إلى الاجتماع المقرر بشأن الوضع في غزة في ذلك التاريخ. وأضاف: ((نريد العضوية. وهذا حقنا الطبيعي والقانوني))، معتبراً أنه نظراً لعدد الدول الداعمة للخطوة، فإن الانضمام سيكون ((سهلاً)).

وردت واشنطن بالتشديد على أن الأمم المتحدة ليست المكان المناسب للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مفضلة إجراء مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال نائب سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة روبرت وود ((أملنا هو ألا يواصلوا ذلك، لكن الأمر متروك لهم)).

وحين سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض في مجلس الأمن لعرقلة المحاولة الفلسطينية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر:

((لن أتكهن بما قد يحدث في المستقبل)). لكنه أضاف أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة مع توفير ضمانات أمنية لإسرائيل ((يجب تحقيقه عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين، وهو ما نسعى إليه في هذا الوقت، وليس عن طريق الأمم المتحدة)).

عدد الضحايا

في الأثناء أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس الخميس، ارتفاع الحصيلة في قطاع غزة إلى 33037 قتيلاً منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر.

وأفاد بيان للوزارة بأنه خلال 24 ساعة وحتى صباح الثلاثاء سجّل مقتل 62 شخصاً، مشيراً إلى أن عدد المصابين ارتفع إلى 75668 جريحاً خلال حوالي ستة أشهر من الحرب.

وفي وقت متأخر من مساء الأربعاء قتل فلسطينيان على الأقل في غارات شنها طيران حربي إسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية أن 15 شخصاً آخرين أصيبوا في الغارات التي شنها الطيران الإسرائيلي.

كما قصف الطيران منزلاً في حي السلطان غرب رفح، جنوب القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وشن طيران إسرائيلي سلسلة غارات على دير البلح وسط القطاع، كما قصفت مدفعيته مناطق جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.

وفي وقت سابق، قتل مواطنان وأصيب آخرون، إثر قصف طيران إسرائيلي منطقة البركة، جنوب دير البلح. كما قتل مواطن، وأصيب آخر بجروح خطيرة إثر استهداف مدفعية الاحتلال للمواطنين شرق مخيم البريج وسط القطاع.

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