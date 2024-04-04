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مدارس المرفأ تشارك في الدورة الـ12 لجائزة «عون» للخدمة المجتمعية

4/4/2024 7:18:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan) تشارك مدارس المرفأ ((روضة وحلقة أولى)) في الدورة الثانية عشرة لجائزة عون للخدمة المجتمعية للعام الدراسي 2023 – 2024، التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر، وتتناول في موضوعها عدداً من المجالات الإنسانية والمجتمعية التي تخدم عدة شرائح منها الأسر المتعففة والأيتام وأصحاب الهمم وكبار المواطنين وتبني أي مبادرات أخرى تخدم المجتمع. مبادرات وضمن مشاركتها في الجائزة نظمت مدارس المرفأ عدداً من المبادرات منها مبادرة ((استزراع اللؤلؤ)) تضمنت تنظيم زيارة ميدانية لمركز ((لؤلؤ أبوظبي)) في مدينة المرفأ بمنطقة الظفرة، بهدف غرس حب التطوع وزيادة الوعي البيئي ومساعدة الآخرين لدى الطلاب. وتجول طلاب فريق أشبال الهلال لجائزة عون برفقة المشرفات في مرافق المركز، وتعرفوا عن قرب على عمليات استزراع اللؤلؤ، كما قاموا بجولة بحرية لمشاهدة المحار داخل الماء، وشاركوا في عملية الحصاد واستخراج اللؤلؤ. كما نظمت مدارس المرفأ مبادرة أخرى بعنوان ((رمضان يجمعنا)) حيث أقامت حفل إفطار جماعي لعدد من المشرفات، وعمال البلدية (مركز تم) وحراس البنايات في فندق المرفأ، وذلك تقديراً لجهودهم المتميزة، وذلك بإشراف المعلمات أماني خالد ونشوى عابدين ومشاركة فريق أشبال الهلال، وتخلل الحفل عدد من الأنشطة والبرامج التي لاقت استحسان المدعوين. وتستهدف جائزة ((عون)) طلبة المدارس من الروضة حتى الجامعة، وتتمحور فكرة المشاركة حول تقديم خدمة مجتمعية من مبدأ القيم التطوعية الراسخة، بهدف تشجيع روح الإبداع والمنافسة بين الطلاب، وحفزهم على ارتياد مجالات العمل التطوعي والخيري، كما تسهم الجائزة في تعميق مفهوم التحرك الذاتي واستقطاب الطلاب للمشاركة في أنشطة هيئة الهلال الأحمر.

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