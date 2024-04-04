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بلدية دبي تعزز جاهزيتها للعيد بحملات رقابية وتفتيشية

4/4/2024 7:18:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan) أعلنت بلدية دبي، جاهزيتها التامة للرقابة على مجالات الصحة والسلامة العامة وسلامة الأغذية خلال عيد الفطر في الإمارة، عبر تكثيف حملاتها الرقابية والتفتيشية على جميع أسواق إمارة دبي والمراكز التجارية والمؤسسات الغذائية، ومنشآت إعداد وتحضير الطعام، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الخاصة بنقل وتخزين وتحضير وعرض المنتجات والمواد الغذائية، إضافة إلى وضع خطة عمل متكاملة لمقاصب دبي خلال العطلة. يأتي ذلك في إطار خطة بلدية دبي واستعداداتها الاستباقية لمتابعة القطاعات الحيوية الأكثر نشاطاً خلال أيام العيد، بهدف التأكد من التزامها بكافة معايير السلامة والصحة العامة وسلامة الأغذية، حرصاً منها على توفير أقصى مستويات الحماية الاستباقية للمجتمع من كافة المخاطر الغذائية، وتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة، بما يعزز مستهدفاتها في توفير منظومة غذائية وصحية مستدامة، تحقق لأفراد المجتمع أفضل مستويات الصحة العامة وجَودة الحياة والرفاهية. أفضل ممارسات وتستهدف حملات بلدية دبي في مجال سلامة الأغذية، المؤسسات الغذائية وخاصة محلات الحلويات الشعبية والعربية والشوكولاتة والمخابز التي يزداد الإقبال عليها خلال فترة العيد، للتأكد من تطبيق أفضل الممارسات التي تمنع تلوث هذه المنتجات، وخاصة التلوث التبادلي وضمان صحة المتعاملين بالأغذية، والتأكد من استيفاء تلك المؤسسات الاشتراطات الخاصة بنقل وتخزين وتحضير وعرض المنتجات والمواد الغذائية، وعمليات الحفظ الحراري الساخن والبارد وحماية الأغذية من الملوثات الخارجية. تثقيف صحي كما تركز الحملات، على التوعية والتثقيف الصحي للعاملين بالمؤسسات الغذائية المختلفة، والتأكيد على تطبيق أفضل الممارسات الصحية والالتزام بالنظافة الشخصية، وارتداء القفازات وغطاء الرأس وتوفر بطاقات الصحة المهنية لديهم، فضلاً عن التأكيد على طهي الأطعمة على درجات حرارة مناسبة والالتزام بدرجات الحرارة التي تحفظ عليها الأغذية بعد التحضير. وخصصت بلدية دبي، فريقاً مكوناً من 56 مفتشاً لتنفيذ حملات وجولات تفتيشية على المنشآت الفندقية، وصالونات ومراكز التجميل الرجالية والنسائية، والمقاهي، ومراكز خدمة السيارات، إضافة إلى الرقابة على السلامة العامة في مناطق الألعاب، وسلامة المنتجات الاستهلاكية كألعاب الأطفال ومنتجات الحناء وصبغ الشعر، فضلاً عن الرقابة على فعاليات القرية العالمية، وأسواق العمال المجتمعية والمساكن العمالية، إضافة إلى الرقابة على مراكز التسوق ودور السينما للتأكد من جودة الهواء. كما هدفت الحملات، إلى ضمان الالتزام بضوابط واشتراطات الصحة والسلامة العامة، ومدى مطابقة المنتجات للمواصفات المعتمدة وتوفر التصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة والأعمال، والتأكد من جودة ومطابقة أنظمة المياه المختلفة مثل أحواض السباحة والخزانات، وجودة أنظمة الهواء الداخلي، ومراعاة متطلبات السلامة في المسابح وتوفر المنقذ، وسلامة المصاعد. وستنظم البلدية عدداً من الفعاليات والأنشطة الترفيهية للعمال في مناطق محيصنة الثانية والقوز، بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في الإمارة. ووضعت بلدية دبي، خطة عمل متكاملة لضمان سير العمل في مقاصب دبي، لتقديم خدمات ذات جودة عالية تتوافق مع تطلعات واحتياجات الأسر، حيث شملت الخطة توفير طاقم عمل لتغطية العدد المتوقع من المواشي الواردة للمقصب خلال أيام عيد الفطر، وتوفير الأطباء البيطريين لضمان التحقق من صحة الذبائح وخلوها من الأمراض. كما أطلقت مجموعة من المبادرات الرامية إلى تحفيز وتشجيع أفراد المجتمع على استخدام التطبيقات الذكية، بهدف الاستفادة من مزاياها المتعددة وسلاسة الخدمات الخاصة بشراء المواشي وتوصيلها للمنازل.

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