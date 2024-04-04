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جامعة محمد بن زايد تطلق مبادرات متنوعة تدعم الرعاية الصحية

4/4/2024 7:18:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعزز جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، من جهودها في مجال الرعاية الصحية مع تركيزها على عدد من المجالات البحثية الرئيسة في هذا القطاع.

وتستعرض الجامعة، تزامناً مع يوم الصحة العالمي الذي يوافق 7 أبريل، ويعقد تحت شعار ((صحتي.. حقي))، مبادرتها في هذا القطاع.

حيث يحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في المجال الطبي، لاسيما في مهام الوقاية والتشخيص، وتطوير أدوية مخصصة وتعزيز الوصول للرعاية. ويسعى فريق من العلماء بالجامعة، بدعم من مبادرة ((الميل الأخير))، إلى تطوير تطبيقات قائمة على الذكاء الاصطناعي لمساعدة الأطباء والمسؤولين بمجال الصحة العامة في إندونيسيا، على الحد من تأثير مرض الملاريا.

كما يتعاون فريق من الجامعة مع جامعة أكسفورد، لإجراء دراسة شاملة ترمي لتحديد المؤشرات الحيوية، التي تدل على احتمال وجود مشاكل في القلب، حتى قبل ظهور أي من أعراض المرض. وتعمل الجامعة على تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض مراقبة المرضى عن بعد، واستخدام أجهزة الاستشعار والخوارزميات لمراقبة المؤشرات الحيوية والقياسات الصحية عن بُعد.

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