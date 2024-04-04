«الهلال الأحمر» تواصل تنفيذ برامجها الإنسانية في سوريا ومصر

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تنفيذ برامجها الإنسانية والإغاثية لدعم الأشقاء في سوريا، حيث وزعت المزيد من المساعدات في محافظة اللاذقية على المتأثرين من الزلزال الذي وقع العام الماضي، وكثفت جهودها للحد من وطأة المعاناة التي يواجهها السكان المحليون هناك جراء هذه الكارثة. كما بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، توزيع كسوة العيد ومواد غذائية متنوعة على عدد من الأسر المتعففة والأيتام التي تكفلهم الهيئة، في جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وقام فريق الهيئة، بتوزيع المير الرمضاني الذي تضمن مواد غذائية أساسية تحتاجها الأسرة خلال شهر رمضان المبارك، بجانب الملابس الشتوية، إضافة إلى توزيع حليب الأطفال في سوريا، وبلغ عدد المستفيدين من المساعدات التي قدمها الهلال الأحمر 800 مستفيد.

وفي مصر، قامت الهيئة بتوزيع 3 آلاف كرتونة رمضانية و((كسوة العيد)) على أكثر من 2000 مستفيد من مختلف الأعمار، وذلك خلال المعرض الخاص للملابس الجاهزة، الذي تم تنظيمه في أكثر من موقع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز