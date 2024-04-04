مبادرة «أفطر» تعزز الترابط والتلاحم المجتمعي

تنسجم المبادرة الرمضانية ((أفطر))، التي أطلقها بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات وأحد أكبر المؤسسات المالية في العالم، في مضمونها وأهدافها مع التزام البنك بمسؤوليته المجتمعية، ودوره في إحداث تغيير إيجابي ملموس في حياة مختلف شرائح المجتمع، حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز التلاحم المجتمعي بين فئات المجتمع، وإبراز مشاعر الألفة والمحبة والترابط بين شرائحه المختلفة.

مواقع معتمدة

وأوضحت مروة آل رحمة رئيسة قسم المبادرات المجتمعية في بنك أبوظبي الأول، أن فكرة المبادرة تقوم على تجهيز وجبات الإفطار وتسليمها للأسر المتعففة المسجلة لدى الجمعيات الخيرية المعتمدة في الدولة وذلك بشكل يومي، عبر مرور الأسر بمركباتهم الخاصة بعد أن يتم تجهيز هذه الوجبات من قبل المتطوعين في مواقع التوزيع المعتمدة في كافة إمارات الدولة، بما يعكس قيم الخير والعطاء لدولة الإمارات ونهجها في العمل الإنساني.

وبينت أن ((أفطر)) تأتي ضمن أربع مبادرات خيرية اجتماعية ينظمها البنك خلال شهر رمضان المبارك، ويشارك فيها الموظفون وأفراد أسرهم وأصدقاؤهم بالتعاون مع جمعيات خيرية في مختلف أنحاء الدولة، حيث يقوم المتطوعون بتخصيص 120 دقيقة من وقتهم يومياً خلال الشهر الفضيل، لتعبئة وتوزيع الوجبات يومياً.

حيث تم توزيع أكثر من 55 ألف وجبة، على الأسر المستفيدة في مختلف إمارات الدولة، وذلك بمساعدة العديد من المؤسسات الخيرية والإنسانية، بما في ذلك مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية في أبوظبي، وجمعية بيت الخير في دبي ورأس الخيمة والفجيرة، ومؤسسة الاتحاد الخيرية في عجمان، وجمعية الشارقة الخيرية في الشارقة، وجمعية أم القيوين الخيرية في أم القيوين.

وأشارت إلى أن المبادرة تجسد قيم شهر رمضان شهر الخير والبركات، الذي يحث على التعاون وتعزيز أخلاقيات وسلوك المسؤولية المجتمعية لدى موظفي البنك وشركائه وأفراد المجتمع المحيط، سعياً لدعم المسؤولية المجتمعية والتشجيع على العمل التطوعي لاسيما في هذا الوقت الفضيل من العام، انطلاقاً من التزام البنك وموظفيه والقائمين عليه بالمضي قدماً على خطى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي غرس في المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين أسمى معاني العطاء والتآخي، ومد يد العون للإنسان في كل مكان.

روح التكافل

وأكدت مروة آل رحمة حرص بنك أبوظبي الأول على تقديم كل سبل الدعم الممكنة لكافة فئات المجتمع عبر مبادرات قيّمة بالتعاون مع الجهات المعنية لتوفير الوجبات الغذائية للمستفيدين، وذلك انطلاقاً من مسؤوليته المجتمعية الهادفة إلى تحسين جودة الحياة في المجتمع، وبث روح التكافل لدى أفراده، وتوطيد روابط التعاون فيما بينهم عبر الإسهام في دعم الأسر المتعففة، إلى جانب تعزيز المبادرات الخيرية خلال أيام الشهر الفضيل.

وأفادت بأنه سيتم احتساب ساعات التطوع يومياً للمتطوعين وإرسال شهادات المشاركة لهم من خلال المنصة التابعة للمبادرة في نهاية الشهر الفضيل، كما حثت أفراد المجتمع الراغبين بالمشاركة في حملة ((أفطر)) على التسجيل عبر الرابط ذاته.

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