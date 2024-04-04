صندوق الزكاة و«تريندز» يعززان التعاون البحثي

وقع صندوق الزكاة، مذكرة تفاهم مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بهدف تأطير سبل الشراكة والتعاون البحثي، والتنسيق في المجالات العلمية والبحثية والدراسات الإنسانية والاجتماعية، بما يحقق أهدافهما المشتركة واستراتيجيتهما في دعم البحث العلمي الرصين، وتوسيع قاعدته وتنويع مصادره وتوظيفه لخدمة المجتمع في الدولة.

وقع الاتفاقية كل من الدكتور محمد سليمان البلوشي، أمين عام صندوق الزكاة بالإنابة، والدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز.

وتهدف الاتفاقية لتطوير برامج التوعية بأهمية العمل الإنساني الخيري، وتنظيم المؤتمرات والندوات والفعاليات المشتركة.

وأكد الدكتور محمد سليمان البلوشي، أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن استراتيجية صندوق الزكاة الرامية إلى عقد شراكات استراتيجية عالمية تنطلق من رؤية الصندوق في العالمية والاستباقية في فريضة الزكاة لترسيخ القيم الإنسانية المجتمعية، وبما يتوافق مع سعيه الحثيث لبناء شراكات تعمل على خدمة فريضة الزكاة برؤية مستقبلية.

مشيراً إلى أن الشراكة مع المركز تعزز مشاريع استشراف المستقبل من خلال البحث العلمي الأصيل، والاستفادة من نتائج رصد الواقع الاجتماعي، وإجراء الدراسات والإحصاءات والمعلومات الأخرى التي من شأنها وضع الخطط واتخاذ القرارات ذات الصلة بالجوانب المختلفة لدور فريضة الزكاة في التنمية الاجتماعية.

وقال: ((فخورون بالتعاون مع مؤسسة بحثية كبيرة وعالمية مثل مركز تريندز للبحوث والاستشارات، لما يتمتع به من رؤية بحثية عالمية وخبرة متميزة في الاستشارات)).

بدوره، أعرب الدكتور محمد عبدالله العلي، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع صندوق الزكاة، والتي تأتي في إطار حرص مركز تريندز على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات، بما يحقق رؤيته البحثية العالمية، ويؤكد دور مراكز الفكر والبحث العلمي في خدمة المجتمع والقضايا ذات الصلة بالعمل الإنساني، ومنها العمل الخيري والزكوي، معرباً عن أمله في أن تساهم هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون بين المركز والصندوق في مجال البحوث والدراسات، وتطوير برامج التوعية بما يحقق الأهداف المرجوة.

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