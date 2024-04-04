محال الخياطة.. ارتفاع في الطلب و«حماية المستهلك» تشدد الرقابة

أوقفت بعض محال تفصيل وخياطة الملابس، استقبال الزبائن خلال العشر الأواخر في الشهر الفضيل، تزامناً مع ارتفاع الطلب على التفصيل.

واشتراط الزبائن تسلم الملابس قبل حلول عيد الفطر، في الوقت الذي أكد فيه عاملون في محال خياطة، ارتفاع الإقبال بشكل كبير خلال رمضان، ما أدى إلى اعتذارهم عن تلقي أي أقمشة أخرى لحياكتها، ما دفع الكثرين منهم للشراء من المواقع الإلكترونية، باعتبارها أرخص سعراً على حد تعبيرهم، فيما فضل آخرون الشراء من المحال التي تبيع الملابس الجاهزة.

وسجلت محال الخياطة نشاطاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، في أجواء مفعمة بالفرح والسعادة، مع اقتراب العيد، حيث تسابق الناس إلى المحال لاستلام طلبيات الملابس الجديدة، وشراء ما يلزم استعداداً لاستقبال العيد. وازدحمت الشوارع والمحال، لتدخل محال الخياطة في سباق مع الوقت، مع تغير ساعات العمل لفترة أطول من المعتاد، من أجل تجهيز ما تبقى من خياطة ملابس العيد، لتسليمها في الوقت المحدد.

رقابة

وكثفت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، زياراتها الرقابية خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، على مجمل المحال التجارية، وتحديداً على محال الخياطة، حرصاً على عدم التأخير في تسليم الطلبات، والالتزام بالأقمشة المتفق عليها.

وتهدف المؤسسة من خلال الحملات لضمان توفر المنتجات اللازمة، والالتزام بقوانين حماية المستهلك خلال الشهر الكريم، والاستعداد الجيد لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وقال أحمد علي موسى، مدير إدارة حماية المستهلك، إن الإدارة تعتزم تكثيف الجولات الميدانية في العديد من الوجهات والأسواق التي تشهد إقبالاً ملحوظاً في مختلف أنحاء دبي، لتعزيز الثقة بين التجار والمستهلكين، وتحقيق حماية أفضل لحقوق المستهلكين خلال شهر رمضان، وبشكل خاص على محال الخياطة.

معلومات

وبالإضافة إلى الجولات الميدانية والتفتيش على المحال، تعمل مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، على تعزيز التوعية والتثقيف للمستهلكين والتجار، وتقوم المؤسسة بتوفير معلومات ونصائح للمستهلكين حول حقوقهم، وكيفية التعامل مع التجار، والتأكد من جودة المنتجات.

كما تنظم ورش عمل ومحاضرات توعوية للتجار، لتعزيز الالتزام بمعايير حماية المستهلك، فضلاً عن توفير الإدارة آليات لتلقي شكاوى المستهلكين، والتعامل معها بشكل فعّال وسريع.

وبإمكان المستهلكين تقديم شكاوى عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة، أو عن طريق الاتصال بالرقم المخصص، فيما ستعمل المؤسسة على معالجة هذه الشكاوى، وحل المنازعات بين التجار والمستهلكين، وفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها.

وأضاف أحمد علي موسى: ((هذه الجولات الميدانية المستمرة، تعكس التزام مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، بارتقاء مستوى الحماية للمستهلكين خلال فترة الشراء للعيد، حيث يزداد الطلب على المنتجات والخدمات، كما تعزز هذه الجولات التواصل الفعال بين المستهلكين والتجار، وتعزز الثقة والشفافية في عمليات الشراء)).

حجز الدور

بدورهم، أكد مستهلكون، أنّ الكثير من محال الخياطة في عجمان، شهدت إقبالاً كبيراً من الزبائن منذ بداية شهر رمضان المبارك، حيث سارع الكثيرون إلى تلك المحال لحجز دورهم، من أجل الحصول على ملابس العيد قبل نهاية الشهر الفضيل وقدوم عيد الفطر.

وأوضح بعض المستهلكين، أن محالاً اعتذرت عن التفصيل بحجة زيادة الطلبات، فيما رفعت أخرى الأسعار.

وأكد معز هاشم، أن سعر تفصيل الكندورة الواحدة 400 درهم، ما يرهق الزبائن بمصروفات إضافية ومبالغ بها، مشيراً إلى أن الكثير من الأسر اتجهت للشراء من مواقع إلكترونية باعتبارها أرخص سعراً، فيما فضّل البعض الآخر الشراء من محال الملابس الجاهزة.

تزايد

ويقول محمد ماجد، صاحب محل لتفصيل الملابس الرجالية في عجمان، إن الطلبات في تزايد مستمر، ما يحول دون استقبال الطلبات الجديدة، نظراً لعدم القدرة على إنجاز تلك الطلبات خلال شهر واحد، مبيناً أن الأسعار متفاوتة حسب نوع الأقمشة المختارة والمواد الأساسية المرتبطة بالخياطة، وأجور العمالة وإيجار المحل.

لافتاً إلى أن العمل في الأيام التي تسبق شهر رمضان يمتد لأكثر من 12 ساعة يومياً، إذ يستقبل العاملون الطلبات بتنسيق مسبق لعملية تسليمها في الأوقات المحددة، كما أن محال الخياطة الرجالية تستقبل عملاءها حتى منتصف شهر رمضان، فيما يرفض بعضها استقبال الطلبات الجديدة بعد ذلك، مرجعين الأمر إلى أن أغلب العملاء باتوا يفضلون التبكير في تفصيل الكنادير، حتى يتفرغوا لبقية المستلزمات الأخرى.

مظاهر

وأكد ساجد محمد، صاحب أحد محال الخياطة، أن الفترة الماضية شهدت إقبالاً كبيراً من الزبائن على تفصيل ((كندورة العيد))، التي تعد من أهم مظاهر الفرحة التي يسعد بارتدائها الكبار والصغار، إذ لا تكتمل بهجة العيد إلا بارتداء الجديد منها.

مبيناً أن الأسعار تتغير حسب نوع القماش، والمستلزمات الأخرى، التي ترتفع من حين لآخر، فضلاً عن ارتفاع مجمل الطلبيات اليومية على الكنادير خلال شهر رمضان، إلى 400 كندورة، بعدما كان يتراوح ما بين 100 - 150 كندورة.

وأوضح أن أسعار الكنادير هذا العام، حافظت على مستوياتها التي بيعت فيها خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن الأسعار تبدأ هذا العام من 190 درهماً، وصولاً إلى 400 درهم، بحسب نوعية القماش التي يختارها الزبون.

موسم عيد

ويحرص العديد من المواطنين في منطقة العين، وبنسبة كبيرة، على تجهيز جميع احتياجات ومستلزمات العيد مبكراً، قبل موعد الإقبال الكبير الذي يبدأ خلال العشرة الأواخر من الشهر الفضيل.

وتتضاعف نسبة الإقبال على تفصيل ((كندورة)) العيد بمناسبة عيد الفطر المبارك في الشهر الكريم، الأمر الذي يجعل كل الخياطين في حالة تأهب، ويعملون بصورة متواصلة ولساعات طوال، لتسليم طلبات الزبائن في الموعد المحدد، في مقابل قيام بعض أصحاب المحال بوضع لافتة على أبواب محالهم يعتذرون من خلالها عن استقبال الزبائن الذين يرغبون بتفصيل ((كندورة العيد)).

وقال المواطن ياسر المعمري: ((تشهد محال الخياطة في منطقة العين إقبالاً كبيراً من الزبائن، منذ بداية شهر رمضان المبارك، حيث يسارع الكثيرون إلى تلك المحال، لحجز دورهم، بهدف تفصيل كندورة العيد، قبل نهاية الشهر الفضيل وقدوم عيد الفطر)).

وأضاف المعمري: ((التزاحم يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، في مقابل أن الكثير من الزبائن يجدون الرفض من غالبية محال الخياطة، جراء ضغط العمل الذي يوجب عليهم الانتهاء من تفصيل الكنادير في الموعد المتفق عليه مع الزبون))، موضحاً أنه لا يمكن وضع تسعيرة ثابتة للكنادير، إذ إنّ الأمر يتعلق بتكلفة القماش الذي يتم استخدامه، إلى جانب مهارة ودقة التصنيع التي تختلف من شخص إلى آخر.

وأوضح علي البلوشي، أن محال خياطة الثياب الرجالية والنسائية تشهد ازدحاماً شديداً، وذلك قبل حلول العيد، حيث تكون المحال في هذه الأيام في عمل مستمر، لتلبية طلبات الزبائن في تفصيل الكنادير الرجالية والعباءات النسائية، وتسليمهم الثياب في مواعيدها المحددة.

وأضاف: ((من المشاكل التي تواجهنا كزبائن، رفض بعض محال الخياطة استقبال الطلبات الجديدة، بسبب اكتفائهم بالطلبات المتوفرة لديهم، ما يجعلنا نتنقّل بين عدة محال لنجد أحد الخياطين الذي يوافق على تفصيل الثياب.

لاسيما وأن تجهيز الكندورة الإماراتية الجديدة في مناسبات الأعياد، سواء في عيد الفطر المبارك أو عيد الأضحى المبارك، هي عادة أصيلة، نحرص عليها كمواطنين، أما للأسعار، فهي تتفاوت بحسب نوعية القماش التي نحرص على اختيارها في المحل)).

وأشار أحمد الوشاحي، إلى أنه يقوم بالتجهيز لملابس العيد مبكراً تفادياً للازدحام والإقبال الشديد على محال الخياطة ولأسباب أخرى تتمثل في تفادي ارتفاع الأسعار، لافتاً إلى أنّ الكثير من المحال تستغل مناسبة العيد وترفع أسعار القماش، نظراً للإقبال الكبير الذي تشهده الأسواق.

تسليم طلبات

وأكد بعض أصحاب محال خياطة في الفجيرة، أن البعض يقبل على محال الخياطة قبل العيد بأيام قلائل لتعديل مقاسات أو خياطة ثوب أو كندروة، ما يضطرهم إلى الاعتذار، نظراً لضغط العمل وضيق الوقت، ليتم تحويل الطلبات لما بعد العيد.

وتقول المواطنة نورة عبد الله، إن محال خياطة الملابس النسائية كانت مزدحمة جداً، حيث تبحث عن كندورة جاهزة، بعد أن تأخرت في عملية تجهيزها لملابس عيد الفطر المبارك، ولاحظت أن هنالك أسعاراً مرتفعة لبعض المحال، استغلالاً لهذه المناسبة وحاجة الناس.

لافتة إلى أنها اتجهت إلى المحال التي توفر ملابس جاهزة من المخور والتلي المشغولة، بتصاميم تناسب عيد الفطر المبارك، بأسعار مختلفة. وأشارت إلى أنها قامت بخياطة وتطريز المخور قبل رمضان، حتى لا تقع في زحام الخياطين والأسعار المرتفعة.

ولفتت فاطمة أحمد، إلى أنّ السبب الرئيس في ارتفاع الأسعار، يرجع إلى الإقبال على محال الخياطة قبل وقت قصير من العيد، وهو أمر بديهي، في ظل ضيق الوقت، والجهد الكبير الذي يبذله العامل لتجهيز الملابس، موضحة أنّ المحال نفسها تشهد ركوداً وعدم إقبال في بقية أيام السنة، ما ينجم عنه انخفاض في السعر.

حملات تفتيش

من جهتها، أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، استمرار حملات التفتيش على جميع منشآت الإمارة، لاسيما محال الخياطة الرجالية والنسائية، لضمان استمرارية الأعمال، ورفع مؤشرات رضا العملاء، إذ خصصت فريق طوارئ العيد، ليكون على أتم الاستعداد لتلقي شكاوى أفراد المجتمع على مدار الساعة خلال تلك الفترة الراهنة، التي تشهد ارتفاعاً في الطلب على شراء وتفصيل الملابس، ما قد يشجع البعض على رفع الأسعار بشكل غير قانوني.

ساعات عمل

وأوضح أحمد الأحمد، مدير محل لخياطة الملابس الرجالية برأس الخيمة، أن المحل يشهد منذ بداية النصف الثاني من رمضان، ارتفاع وتيرة طلبات الزبائن الراغبين في تفصيل الكنادير الجديدة.

مؤكداً أن سعر الثوب الواحد يختلف من طلب لآخر بحسب سعر القماش، ونوعية التصميم، التي تحتاج وقتاً إضافياً وتتطلب خياطاً بمهارات خاصة، مضيفاً: ((تلك الطلبات تشكل تحديات كبيرة، في ظل ضغط ساعات العمل مع الساعات الأخيرة لشهر رمضان، وضرورة تسليم الطلبات قبل موعدها)).

أهمية وقت

وأكد خالد الطنيجي، مدير محل لخياطة الملابس الرجالية برأس الخيمة، أن المحل بدأ تلقي طلبات الزبائن منذ بداية شهر رمضان المبارك، لإدراكهم بأهمية الوقت، وتنفيذ طلباتهم الخاصة بالتصميم، حيث تم الاستعداد مبكراً، لضمان عملية التسليم في موعدها، لذلك تعمل محال الخياطة ليلاً ونهاراً بنظام المناوبة بين العمال، من أجل الانتهاء من طلبات الزبائن.

مؤكداً أن أبرز التحديات، تتمثل في الأسبوع الأخير من شهر رمضان، مع ارتفاع تسجيل طلبات الزبائن الراغبين بتفصيل أكثر من 4 قطع للشخص الواحد، ما يضع ضغوطاً كبيرة على العمال، مضيفاً: ((لكننا تغلبنا على هذا التحدي، من خلال تسريع وتيرة الإنتاج، وتكثيف عدد ساعات العمل)).

وأكّد أن ارتداء الكنادير الجديدة في أول أيام العيد، له وقع خاص لدى أفراد العائلة، على الرغم من استمرار عملية التفصيل على مدار العام.

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