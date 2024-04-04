المكرمة دعم حقيقي للتعليم وتسهم في توفير الفرص المتساوية للجميع

أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتغطية المستحقات المالية المتبقية على الطلبة المقيمين المسجلين في المدارس الحكومية، والتي بلغت 155 مليون درهم، تأتي تجسيداً لاهتمام سموه الكبير بقطاع التعليم وإيمانه بضرورة رفد الأجيال المقبلة بأدوات تقدمها لتكون قادرة على صناعة المستقبل وترك بصمة لها نحو التطور والتقدم والتصدر على المستوى العالمي.

كما ثمن أولياء أمور، المكرمة التي تسهم في تخفيف العبء المالي عنهم، وتأمين فرص التعليم لأبنائهم، معتبرين أن هذه المبادرة السخية بادرة إنسانية تعكس رؤية القيادة الحكيمة واهتمامها بمستقبل الشباب وتطوير المجتمع، مشيرين إلى أنها دعم حقيقي للتعليم وتخفيف للأعباء المالية التي يتحملونها، وتعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التعليم وتوفير الفرص المتساوية للجميع، كما تأتي في إطار رؤية الدولة لتطوير قطاع التعليم وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة.

كما أكد أولياء الأمور، أن مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سيكون لها تأثير إيجابي كبير على حياة أبنائهم وتعزيز فرصهم في الحصول على تعليم مميز وشامل.

وتأتي المكرمة في سياق سلسلة من المبادرات الاجتماعية والتنموية التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث يسعى سموه بشكل مستمر لتحقيق رفاهية وازدهار المجتمع الإماراتي وتعزيز جودة الحياة لجميع المقيمين في الدولة.

وعبرت وداد أبو الفتوح، عن شكرها وامتنانها للمبادرة في دعم وتمكين أولياء الأمور المقيمين، من خلال سداد الرسوم الدراسية المترتبة عليهم في المدارس الحكومية، موضحة أن هذه المكرمة ستسهم في تخفيف العبء المادي عن الأسر وتحسين جودة حياتهم.

رؤية

وأضافت أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تعكس رؤية القيادة الحكيمة والتفاني في خدمة المجتمع، وتجعلنا نفخر بالعيش في مجتمع محب ومتسامح يسعى لتحقيق التقدم للجميع. كما قال أيمن النقيب، ولي أمر: ((نقدر الجهود الحثيثة التي يبذلها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تحقيق التقدم والتطور في الإمارات.

والتزامه بتعزيز التعليم والتربية كركيزة أساسية في تطور المجتمع))، موضحاً أن هذه المبادرة تعكس رؤية سموه وتأكيده على أهمية الاستثمار في الشباب كمستقبل واعد. من جهته، قال محمود فرغل، ولي أمر: هذه المكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خطوة مهمة لتخفيف العبء وتمكين الأهل من تأمين التعليم للأبناء.

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