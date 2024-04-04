الإمارات تواصل إغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية ((الفارس الشهم 3)).

حيث أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، تنفيذ عملية ((طيور الخير))، الإسقاط الجوي الـ 24 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال القطاع. وشملت عملية الإسقاط مشاركة طائرتي ((C17)) تابعتين للقوات الجوية للدولة، وطائرتي ((C130)) و((C295)) تتبعان للقوات الجوية لجمهورية مصر.

وجرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها عبر 4 طائرات حملت 84 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، ليصل بذلك إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق العملية إلى 1321 طناً. كما نفذت القوات الجوية لدولة الإمارات، وسلاح الجو الملكي الأردني، عاشر عملية إسقاط مشتركة للمساعدات، حيث بلغت كمية المواد الإغاثية التي تم إسقاطها بواسطة دولة الإمارات 60 طناً.

نقل مساعدات

وضمن عملية ((الفارس الشهم 3))، واصلت دولة الإمارات، نقل المساعدات الإنسانية لإغاثة المدنيين في قطاع غزة، لليوم الـ 150، حيث وصل عدد طائرات الشحن إلى 203 طائرات مساعدات، و659 شاحنة نقل بري، إضافة إلى 3 سفن شحن تحمل المساعدات، وسفينة رابعة عبارة عن مستشفى عائم، و6 محطات تحلية مياه بقدرة إنتاجية 1.2 مليون جالون يومياً، و5 مخابز بقدرة إنتاجية 12500 - 15000 رغيف في الساعة.

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