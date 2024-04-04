جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن الفائزين في دورتها الـ18

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أسماء الفائزين في دورتها الثامنة عشرة، وذلك بعد اجتماع مجلس أمناء الجائزة وبحث مسوغات الفوز لكل فائز، ومراحل وصول مؤلفه إلى المرحلة الأخيرة، بناءً على معايير التقييم الموضوعية والدقيقة التي تتبعها الجائزة.

تنافسية كبيرة

وترأس اجتماع مجلس الأمناء معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس الأمناء، وحضره الأعضاء: معالي الدكتور زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومحمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وسعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

والدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب، وعبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، وعبدالرحمن النقبي، مدير إدارة الجوائز الأدبية في مركز أبوظبي للغة العربية.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: ((شهدت الجائزة تنافسية كبيرة في مختلف فروعها، عبر عدد المشاركات وطبيعتها المتميزة، ما يؤكد أهميتها والمكانة المرموقة التي تحظى بها في الأوساط الثقافية والعلمية العالمية، ودورها في تعزيز دور دولة الإمارات وتوجهاتها لإغناء الحركة الثقافية والمعرفية في العالم، بناءً على مسؤوليتها الرائدة التي تبنتها عبر رؤيتها ونهجها الإنساني في تعزيز التواصل الثقافي والحضاري بين المجتمعات، وإبراز جوانب التراث والحضارة والثقافة الغنية للأمم والشعوب، وأهمية تبادلها بين الحضارات لإغنائها، وإحياء الموروث الثقافي والإنساني)).

علامة ثقافية بارزة







من جانبه، قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب: ((شكلت الجائزة التي تحمل قيمة كبيرة لاقترانها باسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، علامة ثقافية بارزة ومؤثرة في المشهد الثقافي العربي منذ انطلاقها، ومساهماً فاعلاً في تنشيط الحراك الأدبي، والثقافي والشعري، وجهود الترجمة، الأمر الذي نتج عنه المزيد من الأعمال، والمشاريع النوعية، وخلق روح من التنافسية بين جموع الكتاب والأدباء من مختلف الجنسيات والثقافات)).

جوائز وفروع

وفازت بجائزة فرع ((الآداب)) الكاتبة المصرية ريم بسيوني، عن روايتها ((الحلواني.. ثلاثية الفاطميين)) الصادرة عن دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع عام 2022. تتوج هذه الرواية مشروعاً مميزاً يستعرض التطور التاريخي والمجتمعي لمصر في العصر الوسيط.







وفاز الدكتور حسام الدين شاشية من تونس بجائزة فرع ((المؤلف الشاب)) عن مؤلفه ((المشهد المُوريسكي: سرديات الطرد في الفكر الإسباني الحديث)) الصادر عن مركز البحوث والتواصل المعرفي عام 2023.







في حين فاز بجائزة فرع ((تحقيق المخطوطات)) الدكتور مصطفى سعيد من مصر عن دراسته بعنوان ((سفينة المُلك ونفيسة الفُلك (شهاب الدين) الموشح وموسيقى المقام الناطقة بالعربية بين التنظير والمراس)) الصادرة عن دار العين للنشر عام 2023؛ لما بذل المحقِّق من جهد في خدمة النص من جهة ترتيبه، وتحقيقه، وتقريبه للقارئ في دراسة قائمة على رؤية منهجية شاملة.







أما الفائز بجائزة فرع ((التنمية وبناء الدولة))، فهو الدكتور خليفة الرميثي من دولة الإمارات العربية المتحدة، عن كتابه ((الأسماء الجغرافية - ذاكرة أجيال)) الصادر عن أوستن ماكولي بابليشرز في 2022؛ إذ يتسم الكتاب بروح علمية ودقة لغوية، ووضوح أسلوب في دراسة الأسماء الجغرافية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالمنهجين التاريخي والجغرافي، مع ثراء واضح في البيانات والأرقام والخرائط والتتبع التاريخي.







وفاز بجائزة فرع ((الترجمة)) الدكتور أحمد الصمعي من تونس، عن عمله ((العلم الجديد)) لجيامباتيستا فيكو، ترجمه من الإيطالية إلى العربية، الصادر عن دار أدب للنشر والتوزيع في 2022. هذا الكتاب المترجم من الإيطالية يقدم إضافة للمكتبة العربية، بما تميز به من دقة ومهنية عاليتين.

وفاز بجائزة فرع ((الثقافة العربية في اللغات الأخرى)) فرانك غريفيل عن كتابه ((بناء الفلسفة ما بعد الكلاسيكية في الإسلام))، الصادر عن دار نشر جامعة أكسفورد باللغة الإنجليزية في عام 2021؛ لتسليطه الضوء على إسهامات الفلسفة الإسلامية الجوهرية، وتأثيرها في التطورات اللاحقة في علم الفقه والعلوم والآداب.

وفازت مجموعة بيت الحكمة للصناعات الثقافية في الصين بجائزة فرع ((النشر والتقنيات الثقافية))، لنجاحها في إنجاز جسر تبادلي بين الثقافتين الصينية والعربية؛ نشرت وترجمت من خلاله أكثر من 300 كتاب، إلى جانب عدد هائل من الوثائق والصحف، وحققت وفرة استثنائية من قواعد البيانات اللغوية الصينية والعربية، وضعتها في خدمة الثقافة بين الجانبين، في إطار مشروع ثقافي متكامل يعمل في مصر، والإمارات، والمغرب، والصين.

وسيتم الإعلان عن الفائز بلقب شخصية العام الثقافية خلال الأسابيع المقبلة. الجدير بالذكر أن جائزة الشيخ زايد للكتاب ستكرم الفائزين بدورتها الحالية خلال حفل تكريم بتنظيم من مركز أبوظبي للغة العربية، بالتزامن مع فعاليات معرض أبوظبي الدولي الثالث والثلاثين للكتاب.

ويحظى الفائز بجائزة ((شخصية العام الثقافية)) بميدالية ذهبية وشهادة تقدير، وجائزة مالية بقيمة مليون درهم، بينما تشمل جوائز الفائزين في الفروع الأخرى ميدالية ذهبية وشهادة تقدير، وجوائز بقيمة 750.000 درهم.

وتعد المشاركات هذه الدورة الأكبر في تاريخ الجائزة، وبلغت 4,240 ترشيحاً، بنمو 35 % عن النسخة السابقة العام الماضي التي بلغت وقتها 3,151 ترشيحاً، إضافة إلى الزيادة في عدد الدول المشاركة التي وصلت إلى 74 دولة.

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