338.9 مليار درهم مساهمة القطاع الخاص في أبوظبي خلال 2023

نظّمت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، النسخة الثانية من جلسات ((الملتقى)) ربع السنوية، من أجل إطلاع مجتمع الأعمال على أحدث المعلومات والتوجهات الخاصة باقتصاد الإمارة، وإنجازات عام 2023، وتسليط الضوء على الفرص المستقبلية، وذلك ضمن جهودها لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركات العائلية.

تهدف جلسات ((الملتقى))، التي أطلقت في الربع الأخير من العام الماضي، لتمكين إمارة أبوظبي من تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، إذ تمثل منصة ملائمة للحوار، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والشركات العائلية، وإطلاعها على الفرص الاستثمارية المتاحة لتحقيق أهدافها، الأمر الذي يسهم في دعم الاستثمارات وتطوير سياسات جديدة، لتعزيز منظومة الأعمال في إمارة أبوظبي.

في العام الماضي (2023)، واصل القطاع الخاص نموه القوي، حيث ارتفعت مساهمته في الاقتصاد المحلي إلى 338.9 مليار درهم، بزيادة 35 %، مقارنة بعام 2016. وشهدت القطاعات غير النفطية نمواً ملحوظاً، مدعومةً بجهود القطاع الخاص والشركات العائلية، حيث سجلت نمواً بنسبة 9.1 % خلال عام 2023، لتصل قيمتها إلى 610 مليارات درهم، وتسهم بنسبة 53.4 % في الناتج المحلي الحقيقي لإمارة أبوظبي.

وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، في كلمته بـ((الملتقى)): ((توضح مؤشرات النمو في إمارة أبوظبي، أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، كما تؤكد قدرتنا على تحقيق هذا الأداء الاقتصادي القوي، على الرغم من التحديات العالمية، الأمر الذي يعكس قوة ومرونة ((اقتصاد الصقر))، وقدرته على التحليق لآفاق جديدة)).

تمثل الشركات العائلية في أبوظبي 50 % من شركات قطاع البناء والتشييد، الذي حقق نمواً بنسبة 13.1 % في عام 2023، مقارنة بعام 2022، ليصل لأكثر من 97 مليار درهم، كما تمثل 60 % من شركات القطاع المالي، الذي سجل نمواً بنسبة 25.5 %، إلى 79 مليار درهم، و80 % من قطاع تجارة الجملة، الذي ارتفع بنسبة 7.9 %، ليصل إلى 63 مليار درهم. وفي قطاع النقل، تمثل الشركات العائلية 70 % من شركات القطاع، الذي ارتفع بنسبة 17.1 % خلال العام الماضي.

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