«موانئ أبوظبي» تطور ميناء الفاو والمنطقة الاقتصادية في العراق

وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية تمهيدية مع الشركة العامة لموانئ العراق، سيتم بموجبها تأسيس مشروع مشترك لتطوير ميناء الفاو الكبير وأي توسعة مستقبلية له، إلى جانب المنطقة الاقتصادية المحاذية للميناء.

تهدف الاتفاقية التمهيدية إلى استكشاف فرص التعاون المحتملة في مجال الاستثمار والإدارة والتشغيل في الموانئ والمناطق الاقتصادية وغيرها من البنى التحتية في جمهورية العراق.

وتم توقيع الاتفاقية التمهيدية بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ورزاق محيبس السعداوي، وزير النقل العراقي، وقد وقعها الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، والدكتور المهندس فرحان محيسن الفرطوسي، مدير عام الشركة العامة للموانئ في العراق.

ويأتي توقيع الاتفاقية امتداداً لمذكرة التفاهم التي أبرمها الطرفان في سبتمبر 2021 وملحقها المبرم في أغسطس 2023 لتكثيف وتفعيل التعاون المشترك فيما بينهما.. ومن المتوقع أن يوظف المشروع خبرات كلا الطرفين لاستقطاب مشغلين عالميين، وتعزيز العلاقات التجارية الدولية، وتعزيز الممرات البحرية التجارية، بما يسهم في دفع عجلة نمو الاقتصاد العراقي.

وقال رزاق محيبس السعداوي إن مشروع ميناء الفاو الكبير والمنطقة الاقتصادية يحظى باهتمام خاص من قبل الحكومة العراقية، والتي تسعى جاهدة إلى استكماله وفق أعلى المواصفات، بالتعاون مع أشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلين بمجموعة موانئ أبوظبي.. وبدورنا، فقد قدمنا كافة الحلول اللازمة لإنجاح هذا المشروع الذي سيكون له دور محوري في رفد اقتصاد العراق ودول المنطقة، وسيسهم في تعزيز قطاع النقل البحري وشحن البضائع بين آسيا وأوروبا، لا سيما وأنه مرتبط بمشروع طريق التنمية، أحد أبرز المشروعات الاقتصادية واللوجستية لجمهورية العراق.

ومن جانبه، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن الاتفاقية الموقعة بين مجموعة موانئ أبوظبي والشركة العامة لموانئ العراق تعكس توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، والهادفة إلى ترسيخ العلاقات الاقتصادية وتحفيز نمو التدفقات التجارية بين البلدين الشقيقين، بالتزامن مع اتفاقيات أخرى مثيلة تستهدف استحداث منصات جديدة للشراكة والنمو المشترك لمجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين، عبر استكشاف فرص التعاون التي تحقق المصالح المشتركة في القطاعات ذات الأولوية.

وبدوره، قال الدكتور المهندس فرحان محيسن الفرطوسي، مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق: نشهد اليوم بدء مرحلة أخرى من التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي، والتي تعكس قوة شراكتنا والتزامنا المشترك بتطوير موانئنا ومناطقنا الاقتصادية.. وسنعمل معاً على رسم سياسة تشغيلية مشتركة من خلال التعاقد مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية لتلبية ما تمخضت عنه دراسة الجدوى للمشروع، كما يخلق فرصاً جديدة لتعزيز التجارة والاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي والازدهار نظراً لما يتمتع به الميناء من موقع استراتيجي يربط الخطوط التجارية بين الشرق والغرب.

ومن ناحيته، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: يسرنا العمل على توطيد شراكتنا مع وزارة النقل بجمهورية العراق، ممثلة بالشركة العامة لموانئ العراق، من خلال توقيعنا على هذه الاتفاقية التمهيدية، والتي من المتوقع أن تسهم في تعزيز نطاق تعاوننا والتزامنا بتقوية العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة الرامية إلى رفد التجارة العالمية وتيسير الخدمات اللوجستية، ودفع عجلة التنمية وتنويع الاقتصاد في المنطقة وخارجها.

وتهدف الاتفاقية إلى رفد الموانئ بالخبرات اللازمة لإدارة وتشغيل المشروع بأحدث أساليب الإدارة والتشغيل المتبعة في العالم، إضافة إلى دراسة آلية تطوير وتمويل وبناء وإدارة وتشغيل وصيانة ميناء الفاو والمنطقة الاقتصادية بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة العامة والقدرات التشغيلية للميناء والمنطقة الاقتصادية.

وتنص الاتفاقية على استطلاع الفرص الاستثمارية وإجراء دراسات الجدوى اللازمة، وعلى رأسها دراسة الاستثمار والإدارة والتشغيل في الموانئ والمناطق الاقتصادية وغيرها من البنى التحتية التابعة للشركة العامة للموانئ في العراق.

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