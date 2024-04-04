«فيراري» تَعِدْ بصوت محرك مثير في أولى سياراتها الكهربائية

ما زالت شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الإيطالية فيراري، تفرض السرية على سيارتها الكهربائية المرتقبة، والمنتظر طرحها أواخر العام المقبل، لكنها ألمحت إلى أن صوت السيارة الكهربائية القادمة، سيكون شبيها بالصوت المميز لمحركات سياراتها الرياضية التقليدية، وبعيداً عن أصوات الصفير أو الأزيز التي تصدرها المحركات الكهربائية حالياً.

كشفت فيراري عن خطتها لإنتاج سيارة كهربائية فائقة القوة لأول مرة منذ ثلاث سنوات. ومن المقرر بدء تشغيل خط إنتاج هذه السيارة في وقت لاحق من العام الحالي، رغم استمرار فرض السرية على الكثير من تفاصيلها.

وفي وقت سابق، أعلنت فيراري سعيها لتطوير أصوات مقلدة لاستخدامها في السيارة الكهربائية، في حين قال بينديتو فيجنا الرئيس التنفيذي للشركة، في مقابلة مع قناة سي.إن.بي.سي التلفزيونية الأمريكية، إن ((طبيعة هذه الأصوات ستكون مثيرة للعواطف)).

وقال فيجنا إن الشركة ستحتفظ بتركيزها على قوة الأداء، وجودة التصميم، وتجربة القيادة في مجموعة سياراتها الكهربائية، مؤكداً أن ((السيارات الكهربائية ليست صامتة)).

وقد يكون هناك اسم رمزي لصوت محرك مزيف، سواء كان يحاكي الضجيج الصادر عن محرك حقيقي، أو تصميم صوت أشد تفرداً، والذي قد يتحدى الفكرة الخاصة بالصوت المفترض لأي سيارة كهربائية في المستقبل.

يذكر أن بعض السيارات التي تعمل بمحركات بنزين، مزودة بالفعل مكبرات صوت، بهدف تضخيم صوت مخرج العادم، لإعطائها طابعاً أكثر رياضية.

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