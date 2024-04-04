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مبيعات المركبات الكهربائية تسجل مستوى قياسياً في الهند

4/4/2024 7:18:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

سجلت مبيعات المركبات الكهربائية ارتفاعاً كبيراً في الهند لتسجل مستوى قياسياً قدره 206724 سيارة مدعومة بالحوافز التي تقدمها الحكومة لمشتريات المركبات الكهربائية.

وبحسب بيانات جمعية مصنعي المركبات الكهربائية في الهند، زادت المبيعات خلال مارس الماضي بنحو 50% سنوياً، بفضل ارتفاع مبيعات المركبات الكهربائية ذات العجلتين بنسبة 60% إلى 136.56 ألف مركبة.

جاءت الزيادة الكبيرة في مبيعات المركبات الكهربائية مدفوعة بالبرنامج الحكومي البالغ قيمته 100 مليار روبية (2ر1 مليار دولار) ثم تمت زيادته فيما بعد إلى 115 مليار روبية، وهو ما دفع المشترين إلى الاستفادة من هذه الحوافز قبل انتهائها يوم 31 مارس الماضي.

وأطلقت الحكومة برنامجاً لتشجيع النقل الكهربائي لتشجيع استخدام المركبات الكهربائية ذات العجلتين وذات الثلاث عجلات.

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