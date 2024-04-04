2.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، أكثر من 2.94 مليار درهم عبر 750 صفقة. وتم تسجيل 622 مبايعة بقيمة 1.97 مليار درهم، منها 50 مبايعة لأراضٍ، و545 مبايعة لوحدات سكنية، و27 مبايعة لمبانٍ.

وجاءت أهم المبايعات في دبي لصفقة بيع قطعة أرض مخصصة لمدرسة في منطقة ند الشبا 3 بقيمة 250 مليون درهم، كما تم بيع 3 قطع أراضٍ تجارية في جزر العالم بقيمة تجاوزت 268 مليون درهم.

وسجلت الرهون 823 مليون درهم عبر 108 معاملات، منها 34 رهناً لأراضٍ و55 لوحدات سكنية و19 رهناً لمبانٍ وكان أهمها صفقة رهن قطعة أرض تجارية في نخلة جميرا بـ 483 مليون درهم وتم تسجيل 20 هبة بقيمة 144 مليون درهم.

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