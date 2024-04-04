ارتفاع العملات الرقمية رغم تصريحات رئيس «الاحتياطي الأمريكي»

واصلت العملات الرقمية مكاسبها خلال تعاملات، أمس، رغم تزايد الغموض بشأن توقيت بدء خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وألمح رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي جيروم باول، أول من أمس، إلى أن أعضاء لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في المجلس سينتظرون مؤشرات أوضح على تراجع معدل التضخم قبل بدء خفض أسعار الفائدة الأمريكية، رغم أن الارتفاع الأخير في مؤشر أسعار المستهلك بالولايات المتحدة لم يغير نطاق حركة التضخم بشكل عام.

وقال باول، إن أرقام التضخم الأخيرة لم ((تغير فعلياً)) الصورة العامة للتضخم، رغم أنها جاءت أعلى من التوقعات. وأكد توقعاته بأنه سيكون من المناسب بدء خفض أسعار الفائدة ((في لحظة ما من العام الحالي)).

وبشكل عام، ارتفع إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية أمس إلى 2.52 تريليون دولار مقابل 2.49 تريليون دولار أمس، في حين تراجع إجمالي حجم تعاملات العملات خلال 24 ساعة 19 % إلى 90 مليار دولار.وجرى تداول البتكوين، العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، بسعر 67425.4 دولاراً للوحدة الواحدة بارتفاع 2.4% عن سعر أول من أمس. في المقابل سجلت العملة خسارة أسبوعية 1.8 %.

وجرى تداول العملة الرقمية إيثريوم بسعر 3372.16 دولاراً للواحدة بارتفاع 1.8 %، في حين ارتفع سعر العملة ((بي.إن.بي)) 6.5 % والعملة سولانا 0.8 %.أما العملتان رقم 7 و9 عالمياً وهما إكس.آر.بي ودوجكوين فارتفعتا بأكثر من 3 % خلال التعاملات وارتفع سعر العملة رقم 9 كاردانو 1.3 % والعملة رقم 10 عالمياً أفالانش 2.3 %.

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