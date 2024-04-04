الدول الأكثر إنتاجاً للتمور

(MENAFN
- Al-Bayan)
يسيطر العالم الإسلامي على المراكز الأولى على العالم في إنتاج التمر، لا سيما الدول العربية، حيث البيئات المواتية لزراعتها، وتصنف مصر والسعودية والجزائر وإيران بأنها أكبر منتجي التمر في العالم.
الدول العشر الأكثر إنتاجاً للتمور:
1. مصر: 1,733,432
2. السعودية: 1,610,731
3. الجزائر: 1,247,403
4. إيران: 1,030,459
5. باكستان: 732,935
6. العراق: 715,293
7. السودان: 442,667
8. الإمارات: 397,328
9. عمان: 376,980
10. تونس: 369.000
الأرقام بالطن
المصدر: الفاو
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