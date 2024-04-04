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الدول الأكثر إنتاجاً للتمور

4/4/2024 7:18:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يسيطر العالم الإسلامي على المراكز الأولى على العالم في إنتاج التمر، لا سيما الدول العربية، حيث البيئات المواتية لزراعتها، وتصنف مصر والسعودية والجزائر وإيران بأنها أكبر منتجي التمر في العالم.

الدول العشر الأكثر إنتاجاً للتمور:

1. مصر: 1,733,432

2. السعودية: 1,610,731

3. الجزائر: 1,247,403

4. إيران: 1,030,459

5. باكستان: 732,935

6. العراق: 715,293

7. السودان: 442,667

8. الإمارات: 397,328

9. عمان: 376,980

10. تونس: 369.000

الأرقام بالطن

المصدر: الفاو

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