مطار دبي الدولي يتصدر عالمياً في رحلات A380

تشغل طيران الإمارات خلال شهر أبريل الجاري نحو 4854 رحلة إلى 49 وجهة حول العالم، لتستحوذ بذلك على أكثر من 68.5% من إجمالي عدد الرحلات المجدولة لطائرة A380 ضمن أساطيل الناقلات العالمية والذي وصل إلى 7079 رحلة بحسب تحليل ((سيمبلي فلاينغ)) لبيانات ((سيريوم)) المتخصصة في بيانات شركات الطيران والمطارات.

وأظهر التحليل أن طيران الإمارات تسير 526 رحلة أسبوعياً من دبي عبر أسطولها المكون من 119 طائرة من طائرات الإيرباص A380 إلى جميع قارات العالم، حيث تستحوذ أوروبا على العدد الأكبر من رحلات ((العملاقة))، ثم آسيا وأوقيانوسيا وأمريكا الشمالية وأفريقيا وأمريكا الجنوبية على التوالي، ويعد مطار هيثرو الوجهة الأولى لطيران الإمارات، بمتوسط 42 رحلة أسبوعية من دبي.

وكشف التحليل أن مطار دبي الدولي يعد موطناً لأكبر مشغل لطائرات A380. وتصدر المطار قائمة المطارات العالمية من حيث عدد الرحلات والسعة المقعدية لتلك ((الطائرة العملاقة))، واستحوذ على المراكز الأولى من أكبر المسارات الجوية لطائرة A380 عالمياً خلال شهر أبريل الجاري.

تنوع

وأظهر التحليل أن مسار دبي - لندن هيثرو يعتبر أكبر مسار لطيران الإمارات على طائرات إيرباص A380 هذا الشهر، حيث تشغل الناقلة 42 رحلة أسبوعياً، علماً أن مطار هيثرو يشهد ما معدله 146 رحلة أسبوعية بطائرة A380 من مختلف شركات الطيران، مما يجعله المطار الثاني الأكثر شعبية لهذا النوع من الطائرات بعد مطار دبي الدولي. فيما يعتبر خط دبي ـ بانكوك ثاني أكثر خطوط طيران الإمارات ازدحاماً بالطائرة A380، حيث تشغل الناقلة الإماراتية 35 رحلة أسبوعية بواقع خمس رحلات يومية.

وكشف التحليل أن طيران الإمارات تشغل 21 رحلة أسبوعياً بمعدل ثلاث رحلات يومية بطائرة A380 على 5 مسارات جوية من دبي، ويختلف العدد الإجمالي للمقاعد على كل مسار بحسب التكوينات المختلفة لأسطول طيران الإمارات من طراز A380، حيث تشغل طيران الإمارات 21 رحلة أسبوعياً إلى مانشستر تتضمن 12098 مقعداً، وتعتبر طيران الإمارات شركة الطيران الوحيدة التي تقوم برحلات سوبر جامبو إلى مانشستر.

في حين تشغل الناقلة ((الطائرة العملاقة)) على خط دبي - باريس شارل ديغول بمتوسط 21 رحلة أسبوعياً تتضمن 10878 مقعداً أسبوعياً. وتطير السوبر جانبو على مسار دبي - جدة بمعدل 21 رحلة أسبوعياً تتضمن 10483 مقعداً، وهي حالياً شركة الطيران الوحيدة التي تسير بالطائرة العملاقة إلى جدة.

ويعتبر مطار القاهرة الدولي أفضل وجهة لطائرة الإمارات A380 في أفريقيا. حيث تشغل الناقلة 21 رحلة أسبوعياً تتضمن 10479 مقعداً، وتطير السوبر جامبو من طيران الإمارات إلى سيدني بمعدل 21 رحلة أسبوعيا تتضمن 10199 مقعداً.

9 مسارات

وتشغل طيران الإمارات طائرة السوبر جامبو على 9 مسارات بمعدل 14 رحلة أسبوعياً على كل مسار، وهي مطار دبي ـ لندن جاتويك بمتوسط 7938 مقعداً أسبوعياً، حيث يصل مطار لندن جاتويك هذا الشهر نحو 60 رحلة بواسطة A380 جميعها من طيران الإمارات، فيما تسير الناقلة رحلاتها إلى موريشيوس بمعدل 7746 مقعداً، وإلى ميونخ 7231 مقعداً، وإلى زيوريخ 7068 مقعداً وإلى ميلان 7065 مقعداً وإلى سنغافورة 6276 مقعداً وإلى نيويورك 6811 مقعداً إلى ملبورن 6776 مقعداً.

وبحسب التحليل تطير ((الإمارات)) بمعدل رحلة يومياً إلى كل من جوهانسبرج والدار البيضاء ومومباي وهونغ كونغ ومدريد، ونيس وبيرث وساو باولو وواشنطن دالاس.

وتعمل طيران الإمارات بشكل متواصل على توسيع نطاق عملياتها لطائرات ((A380)) إلى المزيد من المحطات ضمن شبكتها العالمية في قارات العالم الست، في إطار مواصلة الناقلة زيادة قدراتها بما يتماشى مع استمرار تنامي الطلب على السفر. ولا تزال تجربة طائرة الإمارات ((A380)) تحظى بتفضيل المتعاملين، بفضل مقصوراتها الفسيحة والمريحة الهادئة، ومنتجاتها الفريدة.

وكشفت البيانات نشرتها شركة ((سيمبلي فلاينغ))، أن 10 شركات طيران عالمية تشغّل حالياً الطائرة ((العملاقة)) من طراز ((إيرباص A380))، استناداً إلى بيانات الرحلات المجدولة في أبريل الجاري والتي وفرت مجتمعة نحو 3.5 ملايين مقعد.

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