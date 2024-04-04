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أحمد بن سعيد: دور أساسي لـ«دانز» في دعم نمو قطاع الطيران في دبي

4/4/2024 7:18:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حصدت مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية (دانز)، مزود خدمات الملاحة ومراقبة الحركة الجوية في دبي والمناطق الشمالية، جائزة ((أفضل جهة في مجال التمكين الرقمي))، ضمن جوائز برنامج دبي للتميز الحكومي لعام 2024، وذلك نظير جهودها في تسخير التكنولوجيا لتعزيز السلامة والكفاءة في تقديم خدمات الملاحة الجوية، وضمان حداثة وجاهزية البنية التحتية الرقمية، لضمان استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ورئيس مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، معلقاً على فوز المؤسسة: ((تؤكد الجوائز على إيمان دبي الراسخ بأهمية التميّز والابتكار في القطاع الحكومي، وتعكس الدور الأساسي لدانز في دعم نمو قطاع الطيران في دبي)).

وأضاف سموه: ((نتقدم بالشكر وأسمى آيات العرفان، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على رؤيته الراسخة، ودعمه للتحول والتمكين الرقمي في الخدمات الحكومية، لتعزيز مكانة دبي كمدينة ذكية ومستدامة، من خلال تبني وتطبيق التقنيات الحديثة، لتقديم خدمات ملاحة جوية مبتكرة، تواكب الزيادة المستمرة في أعداد الرحلات والمسافرين)).

وقال سموه: ((كما أتوجه بالشكر لكافة أعضاء الفريق الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز في رحلة التميز المستدام، وجهودهم في تعزيز مكانة هذا القطاع الحيوي لدعم عجلة الاقتصاد والنمو)).

وقال إبراهيم أهلي نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية: ((هذه هي الدورة الثانية التي تشارك فيها دانز في جوائز برنامج دبي للتميّز الحكومي، حيث تمت ترقيتها إلى مستوى التميّز في مشاركتها الأولى في عام 2021، واليوم عززنا خطواتنا الثابتة نحو التميز، بحصولنا على جائزة التمكين الرقمي، وكلنا حرص على مواصلة مسيرة التميز، وصولاً إلى العالمية في خدماتنا، تحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة)).

وقد حققت دانز تحسناً كبيراً في نتائجها الإجمالية، الأمر الذي يعكس التزام قيادتها وتفانيها في رحلة التميّز.

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