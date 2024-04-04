«الصناعة» و«البنوك» ترفعان سوق دبي بمكاسب 923 مليوناً

استعاد سوق دبي المالي مكاسبه في تداولات أمس، وصعد مؤشر السوق بـ0.16 % أو ما يعادل 6.6 نقاط، مسجلاً مستوى 4246.67 نقطة، ليربح السوق نحو 923 مليون درهم، بدعم مكاسب قطاعي الصناعة والبنوك.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 724.25 مليار درهم في ختام جلسة أول أمس إلى 725.18 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقاد سهم ((المشرق)) ارتفاعات 17 سهماً سوق دبي، مرتفعاً 4.7 % ليغلق عند 179 درهماً، في حين استحوذ سهما ((إعمار)) على النصيب الأكبر من سيولة السوق بقيمة 101.5 مليون درهم، تعادل 33.8 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 300.2 مليون درهم، تلاهما ((باركن)) بـ26.7 مليون درهم، ثم ((دبي الإسلامي)) بـ25.1 مليون درهم ليغلق عند 5.76 دراهم.

وتدعم أداء سوق دبي المالي، بارتفاع أسهم سالك 3 %، وبنك السلام- البحرين 2.5 %، والإثمار القابضة 2.2 %، وتعاونية الاتحاد 2.2 %.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) بنسبة 0.33 % إلى مستوى 9239.38 نقطة في جلسة أمس.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بأكثر من 198.1 مليون درهم، تلاه ((ألفا ظبي القابضة)) جاذباً 86.8 مليون درهم، ثم ((ملتيبلاي)) بسيولة 48.15 مليون درهم.

وتعزز أداء سوق أبوظبي خلال جلسة أمس، بارتفاع أسهم بريسايت 7.4 %، وبيانات 5.2 %، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 4.6 %، والشارقة للأسمنت 3.6 %.

وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب قاربت 9 مليارات درهم أمس، مدعومة بعمليات شرائية على الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.564 تريليونات درهم بنهاية جلسة أول أمس إلى 3.573 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.848 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و725.2 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة قاربت 1.2 مليار درهم، موزعة بواقع 874.8 مليون درهم في سوق أبوظبي، و300.2 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 340.4 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 21.5 ألف صفقة.

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