«الصناعة» و«البنوك» ترفعان سوق دبي بمكاسب 923 مليوناً

(MENAFN
- Al-Bayan)
استعاد سوق دبي المالي مكاسبه في تداولات أمس، وصعد مؤشر السوق بـ0.16 % أو ما يعادل 6.6 نقاط، مسجلاً مستوى 4246.67 نقطة، ليربح السوق نحو 923 مليون درهم، بدعم مكاسب قطاعي الصناعة والبنوك.
وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 724.25 مليار درهم في ختام جلسة أول أمس إلى 725.18 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.
وقاد سهم ((المشرق)) ارتفاعات 17 سهماً سوق دبي، مرتفعاً 4.7 % ليغلق عند 179 درهماً، في حين استحوذ سهما ((إعمار)) على النصيب الأكبر من سيولة السوق بقيمة 101.5 مليون درهم، تعادل 33.8 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 300.2 مليون درهم، تلاهما ((باركن)) بـ26.7 مليون درهم، ثم ((دبي الإسلامي)) بـ25.1 مليون درهم ليغلق عند 5.76 دراهم.
وتدعم أداء سوق دبي المالي، بارتفاع أسهم سالك 3 %، وبنك السلام- البحرين 2.5 %، والإثمار القابضة 2.2 %، وتعاونية الاتحاد 2.2 %.
وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) بنسبة 0.33 % إلى مستوى 9239.38 نقطة في جلسة أمس.
وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بأكثر من 198.1 مليون درهم، تلاه ((ألفا ظبي القابضة)) جاذباً 86.8 مليون درهم، ثم ((ملتيبلاي)) بسيولة 48.15 مليون درهم.
وتعزز أداء سوق أبوظبي خلال جلسة أمس، بارتفاع أسهم بريسايت 7.4 %، وبيانات 5.2 %، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 4.6 %، والشارقة للأسمنت 3.6 %.
وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب قاربت 9 مليارات درهم أمس، مدعومة بعمليات شرائية على الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.564 تريليونات درهم بنهاية جلسة أول أمس إلى 3.573 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.848 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و725.2 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
واجتذبت الأسهم المحلية سيولة قاربت 1.2 مليار درهم، موزعة بواقع 874.8 مليون درهم في سوق أبوظبي، و300.2 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 340.4 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 21.5 ألف صفقة.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN04042024000110011019ID1108061416
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.