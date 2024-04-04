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بعد مناقشات غير مجدية.. وزارة العدل الأمريكية تقاضي هواوي

4/4/2024 7:18:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تتجه دعوى جنائية أقامتها وزارة العدل الأمريكية منذ فترة طويلة، تتهم فيها شركة هواوي الصينية للتكنولوجيا بتضليل بنوك، للعرض على محكمة في يناير 2026.

وفي اجتماع أمس في نيويورك، قال ألكسندر سولومون، المسؤول الكبير بالوزارة لقاضية أمريكية، إن «مناقشات التسوية انتهت إلى طريق مسدود. ونعتقد أنه سيكون من الحكمة تحديد موعد للمحاكمة».

وقالت القاضية إنها تعتقد أنه من الجيد أن يكون موعد بدء المحاكمة في بداية يناير 2026.

وبدأت القضية، التي أدت إلى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في عام 2018، بلائحة اتهام أدت إلى اعتقال منغ وانزو، المديرة المالية لشركة هواوي في فانكوفر بكندا، بموجب مذكرة اعتقال أمريكية.

وفي إطار اتفاق عام 2021، ألغيت الاتهامات الموجهة إلى منغ ابنة مؤسس الشركة.

وقال سولومون إن ممثلي الادعاء يتوقعون أن تستمر المحاكمة ما بين أربعة وستة أشهر.

وجرى اتهام هواوي في 2018 بالاحتيال المصرفي وتضليل بنك إتش.إس.بي.سي وبنوكاً أخرى.

وفي عام 2020، أضافت وزارة العدل اتهامات أخرى إلى القضية تضمنت أن هواوي تآمرت لسرقة أسرار تجارية من ست شركات تكنولوجيا أمريكية.

ومنذ عام 2019، قيدت الولايات المتحدة وصول هواوي إلى التكنولوجيا الأمريكية، متهمةً الشركة بممارسة أنشطة تضر بالأمن القومي الأمريكي، وهو ما تنفيه هواوي.

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